Red Star se corona campeón del torneo Neymar Jr’s Five en Chicago

CHICAGO – La fiesta estaba programada bajo el sol de Grant Park pero la lluvia y la madre naturaleza obligaron a un cambio de planes. En las canchas cerradas del ‘indoor’ de Chicago Indoor Sports en 3900 S. Ashland, al sur de la ciudad, los muchachos del Red Star vencieron el pasado sábado 20 de mayo por 2 a 0 al equipo de Sudamérica en la final del torneo ‘Neymar Jr’s Five’, auspiciado por el astro brasileño del Barcelona.

Con la victoria, el Red Star consiguió la clasificación al torneo nacional del ‘Neymar Jr’s Five’ que se jugará en junio en Miami, Florida. El campeón nacional jugará luego ‘Mundial del Neymar Jr’s Five’ en Praia Grande, Brasil, en julio.

Los campeones del Red Star son un símbolo del fútbol multirracial y globalizado de Chicago pues contaron con un jugador mexicano, un futbolista de Kosovo, dos serbios y un alemán que habla español pues creció en España. Y para simbolizar más aún la mezcla de culturas, los dos serbios del grupo aseguraron que los tacos que consumieron los cinco jugadores como almuerzo fue la fórmula mágica antes de la final.

“Esta es la primera vez que jugamos juntos”, declaró el serbio Slobodan Alekson, una de las figuras del equipo, jugador en CLASA y en la liga Metro con el club United Serbs. “Somos amigos y decidimos armar un equipo para jugar juntos por primera vez”. El experimento dio un gran resultado pues los muchachos ganaron los siete partidos que jugaron, con 12 goles a favor y ninguno en contra.

Irving Balboa, un mexicano de Acapulco, Guerrero, y jugador del Real Celaya en la división mayor de CLASA junto a ex profesionales como Jesús Armando ‘Woody’ Sánchez, aportó el talento latino del equipo. Balboa arribó a Chicago Indoor Sports junto a sus dos amigos de la Universidad Robert Morris, Voislav Ilic, “un serbio de Kosovo” según su propia definición, y Maximilian Never, un alemán que vivió en varios países de Europa. “Soy de Munich pero me gusta el Barcelona porque allí crecí, incluso tengo la Sagrada Familia (la majestuosa basílica de Barcelona) tatuada en mi brazo”, comentó Never.

Quienes dieron el nombre al equipo fueron los serbios del grupo. “Le pusimos Red Star porque es el mejor equipo de Serbia”, dijo el portero Bojan Andonov. El Red Star es el equipo más popular de Serbia y de la ex Yugoslavia, y se conoce como Estrella Roja en el mundo hispano.

Un Fútbol 5 diferente

El torneo se jugó con equipos de cinco a siete jugadores de entre 18 y 25 años, pero por primera vez se permitió a dos jugadores mayores de 25 años. El tipo de competencia está inspirado en el fútbol callejero que el propio Neymar Jr. jugó cuando era niño. Los partidos duran 10 minutos y los equipos pierden un jugador cada vez que reciben un gol.

La Final Mundial de la competencia se jugará en Praia Grande, en el estado de San Pablo, donde Neymar Jr. creció y perfeccionó sus propias habilidades de fútbol. El sitio es también el hogar del Instituto Projeto Neymar Jr., un refugio para niños que fue fundado recientemente por el astro del Barcelona.

En Estados Unidos, el camino a la final se hará a través de 16 torneos clasificatorios en 10 estados, que comenzaron el 25 de marzo en Tampa, Florida; y Dallas, Texas. Los torneos clasificatorios continúan en California, Arizona, Florida, Texas, Nueva York, Illinois, Nueva Jersey, Kansas, Ohio y Colorado.

En 2016 el torneo ‘Neymar Jr’s Five’ se jugó por por primera vez tuvo un gran impacto con más de 10,000 equipos y 65,000 jugadores en 47 países y seis continentes. En 2017 el torneo se tornó más competitivo con torneos clasificatorios regionales en 53 países.

El año pasado los brasileños Anjos da Bola, campeones del mundo del ‘Neymar Jr’s Five’, fueron recompensados ​​con un viaje VIP a Barcelona, ​​donde pasaron tiempo con Neymar Jr. en el campo de entrenamiento del FC Barcelona. “La reunión con los ganadores fue increíble”, dijo Neymar Jr. “Ahora no puedo esperar para ver quién llega a la Final Mundial 2017 en mi Instituto en Brasil”.

Sabor internacional

Además de los campeones del Red Star, varios equipos que participaron en Chicago Indoor Sports contaron con una gran mezcla de orígenes. Los subcampeones del Sudamérica, por ejemplo, fueron un equipo binacional.

“Somos cinco de Ecuador y dos de Brasil, ¿se nota cuáles son los brasileños?”, preguntó Murilo, un joven de San Pablo en un español con inconfundible acento amazónico.

El Sudamérica también contó con el paulista Tulio, cuatro ecuatorianos de Quito, Andrés Jara, Gabriel Castro, Carlos Samaniego y Diego Cejas, y el también ecuatoriano Stalin Morales, nativo de Ibarra. “Somos todos amigos de la universidad Purdue Northwest en Hammond, Indiana; la final no la pudimos ganar pero el torneo estuvo bacán, fue chévere”, comentó Diego Cejas.

Uno de los semifinalistas fue el Cadence de Joliet que cuenta con el brasileño Guilherme Nunes, quien está impulsando el Futsal en el sudoeste de Chicago en la academia que conduce junto a Zego, un brasileño considerado como uno de los mejores entrenadores de Futsal del mundo. Nunes, conocido en el ambiente futbolístico de Chicago como ‘Gui’, se tomó con calma la derrota a pesar de que su equipo pareció perjudicado por el arbitraje.

“Perdimos 1 a 0, bueno en realidad empatamos porque metimos un gol y el árbitro dijo que pegó en el poste, pero pegó adentro y después el árbitro dijo que se equivocó”, indicó Gerardo Nicolás, uno de los jugadores del Cadence con el disgusto todavía dibujado en su rostro.

El torneo tuvo de todo en sus 47 equipos. El Tangancicuaro, campeón del año pasado con la base del club que juega en la liga CLASA, llegó esta vez a la Ronda de 16 equipos. Un equipo mixto de hombres y mujeres, el Whirling Dervish FC, se animó a darle pelea a equipos totalmente masculinos con dos chicas, Tonia Parisi y Katelyn Hammanul, que jugaron durante años en el club Sockers del ex seleccionado brasileño Batata.

El ‘Neymar Jr’s 5’ de Chicago mezcló alta competencia con diversión y algo similar se espera en el torneo nacional de Miami. El serbio Alekson, campeón con el Red Stars, resumió la idea de su equipo: “Hoy vinimos aquí para divertirnos y ahora vamos allá a Miami para vivir el mismo tipo de experiencia”.

Torneo ‘Neymar Jr’s Five’ de Chicago

Campeón: Red Star

Subcampeón: Sudamérica

Torneo clasificatorio nacional: Junio en Miami

2º Mundial ‘Neymar Jr’s Five’: Julio en Brasil

