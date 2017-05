Las mejores imágenes del torneo Neymar Jr´s Five en Chicago

Kroenke reitera que Arsenal no está a la venta

LONDRES (AP) — El propietario del Arsenal, Stan Kroenke, negó estar interesado en vender el club de la Liga Premier. El magnate estadounidense emitió un comunicado luego que The Associated Press reportara el viernes que el ruso Alisher Usmanov, accionista minoritario del Arsenal, presentó una oferta de compra por 1.300 millones de dólares. La compañía