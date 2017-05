‘El Cholo’ Saucedo: ‘Con un golpe puedo cambiar toda la pelea’

CHICAGO – La afamada escuela boxística mexicana sigue dando grandes talentos y unos de sus alumnos más destacados viene a mostrar su talento a Chicago.

Se trata del invicto peso welter Alex Saucedo (24-0, 15 KOs), nacido en Chihuahua y criado en Oklahoma City, quien este viernes 26 de mayo intentará mostrar la dinamita de sus puños y su boxeo inteligente ante el púgil de Nogales, Arizona, Wilberth López (18-7, 13 KOs), en la velada del UIC Pavilion (5:45pm) donde el plato fuerte es el pleito en el peso pluma entre el héroe olímpico irlandés Michael ‘Mick’ Conlan (1-0, 1 KO) y el tijuanense Alfredo ‘Chinito’ Chanez (4-4, 2 KOs).

‘El Cholo’ Saucedo, de 22 años, tiene una gran historia de sacrificios detrás y un prometedor futuro por delante. Ganar en Chicago es un escalón clave para seguir avanzando en su sueño de ser un gran campeón.

Justo ante de venir a Chicago, pudimos hablar con ‘El Cholo’ Saucedo y esto fue lo que nos contó:

¿Cuándo decidiste hacerte boxeador?

A los nueve años. Tuve muchos problemas en la escuela porque era muy inquieto, vago y peleonero. Un día un amigo de mi padre le dijo que si quería llevarme a un gimnasio de boxeo, mi padre me preguntó y ¡wow!, eso era para lo que nací. Desde que me puse los guantes hasta ahorita es lo mejor que he hecho en mi vida.

Estuviste cerca de ir a las Olimpiadas con México…

Sí, tenía 16 años cuando fui a México para hacer el equipo olímpico. Tenía ya mi puesto para ir a las Olimpiadas de 2012, pero agarré unas vacaciones de dos semanas y me vine a mi casa en Oklahoma y en ese espacio de tiempo recibí un contrato de Top Rank, me gustó mucho y empezó mi carrera profesional.

¿Fue difícil renunciar al sueño olímpico?

En ese tiempo no. Ahora lo pienso y quizás todo hubiera sido diferente. Pero por algo pasan las cosas. Por eso hay que seguir trabajando duro.

¿Quiénes son tus ídolos en el boxeo?

Como mexicano Julio César Chávez siempre va a ser nuestro ídolo por todas las grandes cosas que hizo. También Floyd Mayweather, de gran clase y muy inteligente por lo que hizo en el deporte.

¿Cómo fue debutar como profesional en 2011 en la gran cartelera de Chávez Jr. vs. Manfredo Jr.?

Fue increíble para ser mí primera pelea como profesional y tener enfrente a 20,000 personas. Fue una motivación muy grande para seguir adelante, y aquí estamos ahora 24-0 y 15 KOs.

Y luego seguiste peleando en carteleras del Júnior…

Sí, abrimos cuatro veladas de Chávez Jr. y las cuatro fueron grandiosas por la gran cantidad de aficionados que había en la arena. Eso me dio la oportunidad de que mucha gente me conociera. Mi sueño es llegar a protagonizar peleas así y trabajando duro ese día va a llegar.

¿Qué opinión tienes de Chávez Jr.?

Creo que todos los años donde no se preparó bien le afectaron en su última pelea contra ‘Canelo’. Fueron muchos años de mala disciplina y quiso hacer bien las cosas en ocho semanas y todo eso le afectó. Pero vimos a un ‘Canelo‘ fuerte y rápido como siempre.

¿Cómo te describes como boxeador?

Soy un boxeador que le gusta salir a darlo todo desde el primer round, inteligente, agresivo, con pegada porque con un golpe puedo cambiar toda la pelea, como se ha visto en 15 diferentes ocasiones.

¿Qué tan importante es ser entrenado por Abel Sánchez, el preparador de Golovkin?

Mucho. Esta es mi tercera pelea con Abel Sánchez y estoy muy contento con los resultados. Siempre he sido un peleador muy agresivo y trabajando con él me ha enseñado a utilizar eso pero de manera más inteligente, buscando mejores golpes y combinaciones.

¿Cómo te sientes ante tu primera pelea en Chicago?

Es una gran oportunidad para mi carrera. Sé que es una ciudad muy grande y hay bastantes fanáticos del boxeo. Me estuve preparando al máximo para dar un buen espectáculo a toda la gente.

¿Qué tan importante es conservar tu invicto?

Es lo más importante de mi carrera. Significa mucho porque es muy valioso y ojalá que con toda la preparación que hemos hecho sigamos invicto.

¿Qué sabes de Wilberth López, tu rival?

Es un peleador zurdo, duro, aguerrido, que siempre va al frente. Viene de Arizona, donde hay buenos boxeadores. Pero vengo listo para darle lo mejor de Saucedo.

¿El poder de tus puños es tu arma principal?

Ese es el objetivo, salir muy fuerte y dar con todo para ver si llega el nocaut. Pero ahora me he preparado muy específicamente para enfrentarme a un peleador zurdo.

¿Estás listo ya para ir por un título mundial?

Creo que sí. Tengo que sacar esta pelea adelante, a ver cómo me miro. Tenemos enfrente un rival fuerte, con experiencia, que viene a ganar igual que yo. Tengo que sacar esta pelea adelante y luego mirar por cosas más grandes.

¿A quién te gustaría enfrentar en el futuro?

Hay dos boxeadores que me gustaría enfrentar. Uno es José Ramírez (20-0, 15 KOs), que fue olímpico por EEUU en 2012. Y el otro es Antonio Orozco (26-0, 17 KOs). Serían unas grandes peleas porque los tres somos jóvenes, vamos subiendo y sería bueno ver quién es el mejor de los tres.

¿Te va a quedar en el peso welter?

Estoy mirando pasar a welter junior en las 140 libras. Mis últimas peleas han sido en las 142 o 143 libras y quisiera buscar un título en las 140 libras para empezar.

¿Tu predicción para ‘Canelo’ vs. Golovkin?

Yo he entrenado con Golovkin y creo que va a ganar porque es muy fuerte, tiene casi 400 peleas entre amateur y profesional y nunca lo han lastimado. Gana Golovkin por decisión, pero va a ser una gran pelea.