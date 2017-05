Hacen ataúdes como réplica del Bernabéu

Valverde dice que no tiene pacto con el Barsa

MADRID (AP) — Ernesto Valverde afirmó que no ha tenido negociaciones para tomar las riendas del Barcelona la próxima temporada. Valverde, quien se fue del Athletic de Bilbao después de cuatro temporadas con el club vasco, no confirmó los informes de prensa de que ya tiene un pacto para dirigir al Barsa la próxima temporada. … Seguir leyendo Valverde dice que no tiene pacto con el Barsa →