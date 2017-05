Expareja denuncia a Centurión por violencia de género

BUENOS AIRES (AP) — Ricardo Centurión le causó otro dolor de cabeza a Boca Juniors… quizás el último.

La expareja del delantero, Melisa Tozzi, presentó una denuncia policial contra Centurión por violencia de género, un hecho que además de posibles consecuencias penales para el jugador podría cortar su carrera en el popular club del fútbol argentino.

Tozzi relató el miércoles en distintas entrevistas que el futbolista la agredió físicamente en dos oportunidades, y vinculó el comportamiento violento de su exnovio al consumo del alcohol.

“Tiene que dejar el alcohol, porque el origen de sus problemas es eso. Necesita ayuda. Es una persona cuando está sobria y otra cuando toma alcohol”, reveló.

Desde su llegada a Boca a préstamo a mediados de 2016, Centurión se vio involucrado en varios escándalos. En uno de ellos, huyó tras embestir con su automóvil a otro de madrugada. También protagonizó una gresca en un hotel donde estaba concentrado el plantel boquense a principios de año.

La exnovia detalló que la primera agresión la sufrió en octubre pasado, cuando todavía convivía con Centurión en un apartamento y descubrió que el jugador estaba intercambiando mensajes de móvil con otra mujer.

“Hubo un forcejeo y me dio el primer golpe. Me dejó los dos ojos verdes. Me quise ir y no me dejaba. Me dejó encerrada y se fue a entrenar”, declaró.

Ya separados, el otro episodio ocurrió el martes de la semana pasada, cuando Centurión la fue a buscar a su casa después de asistir al cumpleaños de su compañero Darío Benedetto.

“Estaba borracho. Le dije ‘ándate, ya está’, que quería hacer mi vida tranquila. Me ahorca y me pegó en la boca, me astilló el diente de arriba y los dos de abajo”, contó.

La joven, sin embargo, no hizo la denuncia hasta una semana más tarde, tras recibir mensajes intimidatorios de Centurión.

Centurión, de 24 años, no hizo declaraciones. Su abogado Mariano Cúneo Libarona negó agresiones físicas y sostuvo que “fue una discusión menor, algo típico de pareja”. El letrado adelantó que su cliente se pondrá a disposición de la justicia.

El pase del delantero pertenece al Sao Paulo de Brasil y Boca debería hacer uso de una opción de compra a fines de junio para retenerlo, lo cual parece difícil. Este nuevo escándalo, además, altera el clima en Boca mientras pelea por el campeonato que lidera a cinco fechas del final.

“Uno, por naturaleza, está en contra de cualquier hecho de violencia”, opinó el técnico de Boca, Guillermo Barros Schelotto, al ser consultado sobre el caso Centurión el miércoles en rueda de prensa. “Hemos tenido algunos problemas fuera del club, en el plano privado, que no debieran suceder cuando uno representa esta institución o cualquiera del fútbol argentino”.