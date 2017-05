Luis Enrique busca un último trofeo antes de irse del Barsa

MADRID (AP) — Luis Enrique se despedirá del Barcelona con la oportunidad de sumar otro trofeo a la vitrina del club.

El timonel dirigirá su último partido con el Barsa el sábado en la final de la Copa del Rey ante Alavés, para cerrar una etapa de tres años en la que el club conquistó nueve de los 13 trofeos que disputó.

Tras anunciar hace casi tres meses que se iba al final de la temporada, Luis Enrique espera decir adiós con un último festejo.

“Será un título especial”, afirmó Luis Enrique. “Lo que queremos es darle la Copa al club”.

El exmediocampista del Barsa tomó las riendas del Barsa en 2014 en reemplazo de Gerardo Martino.

En su primera campaña al mando, conquistó el triplete de liga-Champions-Copa, y en su segunda temporada logró el doblete liga-Copa. Esta temporada conquistó la Supercopa de España, fue eliminado en los cuartos de final de la Liga de Campeones y perdió el título de la liga española en el último fin de semana de la temporada.

“Estoy contento y más que satisfecho por todos los años que he pasado en este club”, afirmó el timonel de 47 años. “Vine para ser un líder y lo he sido. Sin el equipo no habría ganado títulos, me he ido cuando lo he considerado oportuno”.

Sus otros títulos son la Supercopa de Europa de 2015 y el Mundial de Clubes del mismo año.

“Todos estamos agradecidos por estos tres años”, señaló el mediocampista Andrés Iniesta. “Nos queda un título para marcharnos con las mejores sensaciones posibles”.

El Barsa ha disputado la final de la Copa en siete de las últimas nueve temporadas, incluyendo las cuatro últimas en fila. Ha ganado el título 28 veces, más que cualquier otro club, entre ellas los dos últimos años.

El Barsa no contará copara la final con el delantero Luis Suárez, quien está suspendido.

Alavés, por su parte, jugará la final de un torneo importante por apenas segunda vez en sus 96 años de historia. La otra fue la final de la Copa UEFA hace 16 años, cuando perdió ante Liverpool.

El club ascendió a la primera división española esta temporada, después de 10 años en las categorías inferiores, incluso cuatro en la tercera división.