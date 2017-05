El ‘Chicharito’ ya es un legendario goleador

LOS ÁNGELES – La pregunta ahora es qué tan alta pondrá la vara Javier Hernández como máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana.

El ‘Chicharito’ ya es el legendario, al anotar el sábado en la caída 2-1 contra Croacia y con 47 goles superar a Jared Borgetti. El próximo jueves cumple 29 años y los celebrará desde la cúspide.

“Yo personalmente reitero que Javier está entre los mejores finalizadores en el mundo. Puede jugar en cualquier liga y en los cuatro mejores equipos de cualquier liga”, expresó el técnico del Tri, Juan Carlos Osorio, sobre el delantero tapatío, del que dijo que muchas veces lo critican injustamente.

‘Chicharito’, delantero del Bayer Leverkusen alemán, anotó 25 goles en amistosos y 22 en partidos oficiales. Mientras Borgetti anotó en nueve amistosos y 37 partidos oficiales.

‘Chicharito’ se apuntó el récord en 90 partidos y su primer tanto con el Tricolor lo anotó el 24 de febrero de 2010 en un amistoso ante Bolivia.

Por tu entrega dentro y fuera de la cancha… ¡Gracias @Ch14_! Y que sean muchos más. ⚽ pic.twitter.com/dfKQMVZFLY — Selección Nacional (@miseleccionmx) 28 de mayo de 2017

“Yo no creo en las coincidencias, creo en las Diosidencias, en los tiempos de Dios. Es una bendición que me toque esto en mi mejor momento personal. Este trofeo se lo dedico a mi familia y todos mis compañeros, (la placa) dice ‘Chicharito’ pero es de todos porque no habría llegado hasta aquí sin ellos. Esperemos que este trofeo se convierta en otro trofeo doraito de la Copa Confederaciones que todos queremos. Esto me dice que voy por el buen camino”, dijo ‘Chicharito’ tras recibir la Bota de Oro en el vestuario del Tri tras el partido.

Al 86′, con apenas 20 minutos en la cancha del Memorial Coliseum de Los Angeles, Hernández anotó de cabeza, tras un centro de Andrés Guardado que techó al portero Lovre Kalinic. Un tanto para la historia, en un partido en el que México exhibió dos rostros, errático en el primer tiempo y con mucho pundonor en el segundo, en el que pudo empatar de no ser porque Héctor Moreno no dirigió bien el balón en un remate en el área chica, ya en la compensación.

Mientras Hernández le puso brillo a la segunda derrota de Osorio en su gestión en el Tri, Diego Reyes fue la contraparte, la opacidad ante la plantilla alternativa de Croacia, que sólo contó con cinco de sus titulares debido a que no era fecha FIFA.

La derrota es apenas la segunda para México desde que el entrenador colombiano Juan Carlos Osorio asumió el cargo a finales del 2015. La otra fue la paliza de 7-0 que Chile le propinó en la Copa América Centenario en 2016.

Osorio: ‘Por buen camino’

México regresará a la cancha el 1 de junio para otro amistoso contra Irlanda en New Jersey. Mientras que sus duelos del hexagonal final de Concacaf al Mundial de Rusia-2018 serán el 8 de junio ante Honduras y el 11 contra Estados Unidos.

Osorio cree que Honduras y EEUU plantearán sus partidos de manera similar a lo que exhibió Croacia el sábado en el Memorial Coliseum, que registró una entrada de 62,327 aficionados.

“En los juegos contra Honduras y Estados Unidos vamos a enfrentar rivales muy parecidos, Honduras con jugadores más veloces, pero como hoy (sábado) un equipo muy atlético, con un futbol aéreo extraordinario, dominante, que supimos controlar salvo la jugada del primer tiempo donde el 5 tuvo la oportunidad de anotar”, expresó Osorio.

“El equipo inició y fue competitivo, en el segundo tiempo fue de total dominio, el haber limitado a ninguna opción de gol de ellos y nosotros tener el gol más las cuatro opciones que tuvimos creo que sugiere que vamos por buen camino y estamos mejorando no solamente en la planificación y preparación sino en la ejecución ante rivales como el de hoy que se van a replegar y que van a intentar jugar al contraataque o a la pelota detenida”, añadió el técnico colombiano.

México borró a Croacia en el complemento. Osorio destacó que la posesión de pelota fue de casi el 70 por ciento, y en cancha rival.

“Faltó eficacia y eficiencia. Creemos que el equipo hizo lo suficiente para un gol más”, comentó.

Antes de viajar a New Jersey para medirse a Irlanda, el Tricolor trabajará en Denver, una ciudad con bastante altitud y que servirá para la preparación rumbo a los duelos en el Azteca.

Llamada de atención

La derrota ante Croacia, el desconocerse por momentos con la pelota ante un rival que no contaba ni con sus suplentes de lujo, pero sobre todo, abandonar la idea de juego que había dado frutos en los últimos compromisos son los puntos a estudiar por el Tri tras su compromiso ante la escuadra europea.

Oribe Peralta, quien fue titular, reconoció que la falta de oficio fue el principal culpable en la caída ante los croatas, algo que no se debe repetir en los próximos duelos contra Irlanda y en la Eliminatorias.

“Hoy nos deja un muy buen aprendizaje. Sabemos que puede ser cómo Honduras, que estaban todos metidos atrás y nosotros estábamos manejando la pelota. Debemos tener mucha más atención a la hora de manejar la pelota porque hoy los errores que tuvimos, en la eliminatoria nos pueden costar”, explicó ‘El Cepillo’.

Además, Peralta se dio tiempo para elogiar el trabajo de ‘Chicharito’, quien se convirtió en el máximo anotador del Tri.

“Estoy orgulloso de compartir la cancha con él, de poder compartir el vestidor, es una gran persona, es un gran profesional y todo lo que le ocurre se lo merece al 100 por ciento”, sentenció Oribe.