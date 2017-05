Miguel Herrera vuelve al América de México con la promesa de ganar

MÉXICO – Miguel Herrera se convirtió de nuevo este martes en el director técnico del América, con la promesa de hacer de las “Águilas” el equipo más laureado del fútbol mexicano.

“Vengo con el ánimo de volver a ser campeón y no una vez, muchas”, aseguró durante una rueda de prensa sobre el conjunto azulcrema, que dirigió entre 2012 y 2013 y con el que ganó el torneo Clausura-2013.

“Este equipo tiene que jugar como a mí me gusta”, señaló el “Piojo”, conocido por su estilo ofensivo.

Por ello se propuso “que este América sea ganador, que dé espectáculo y le regrese a la afición la alegría de verlo ganar”.

El retorno de Herrera al “Nido” de las “Águilas” se da apenas dos días después de que el Guadalajara, su rival más acérrimo, se consagrara campeón del torneo Clausura-2017.

Las Chivas obtuvieron el domingo su duodécima liga e igualaron a las “Águilas” como el conjunto más laureado del balompié azteca.

Pero Herrera prometió quebrar esta igualdad.

“Cuando yo llegué la otra vez (para el Clausura-2012) estábamos abajo (10 títulos). Ahora la obligación es volverlos a superar, volver a ser el equipo con más títulos de liga en el fútbol mexicano”, explicó.

Herrera, de 49 años, retorna al América luego de pasar tres torneos con el Tijuana, equipo al que hizo líder general en el Apertura-2016 y el Clausura-2017.

A pesar de sus buenos registros con los “Xoloitzcuintles”, “el América es el América”, reconoció. “Teníamos que regresar. Había una promesa de volver”.

El “Piojo” dejó precipitadamente al América a finales de 2013 al ser solicitado de emergencia por la Federación Mexicana para dirigir a la selección, que logró clasificarse para competir en el Mundial de Brasil-2014.

“La verdad, por la forma en que me fui, me da gusto regresar. Nunca dejamos las puertas cerradas”, aseguró Herrera.

– Reestructuración integral –

Su vuelta al banquillo del América forma parte de una reestructuración integral del club que incluye un nuevo presidente, después de que la anterior dirigencia no lograra ser campeón de liga en 2016, año de su centenario.

De esta forma, José Romano y Ricardo Peláez, presidentes operativo y deportivo, fueron relevados por Mauricio Culebro y Santiago Baños. Este último fue jugador y llegó a ser auxiliar de Herrera.

“Sabremos exigirnos, como siempre lo hemos hecho”, subrayó Herrera sobre el circunstancial intercambio de roles con Baños, que ahora será su jefe.

El “Piojo” evitó hablar de lo que hizo el América con Ricardo Lavolpe, su antecesor, pero afirmó haber encontrado “un equipo bastante estable, con una buena base”.

“Habrá que apuntalar dos o tres detalles”, adelantó.

Respecto a la contratación de refuerzos, Herrera aseguró que se ceñirá al presupuesto del club, que en los últimos años no ha sido muy amplio comparado con otras épocas y otros equipos de la liga mexicana en la actualidad.

“Vamos a traer gente idónea y no un fichaje rimbombante. No me gusta hacer locuras”, apuntó el técnico.

Asimismo, se comprometió a darle cabida al talento extraído de las categorías inferiores, que ahora estarán dirigidas por Alfredo Tena, un histórico exjugador del América de los años 70 y 80.

“Es obvio que la gente de fuerzas básicas va a seguir encontrando apertura en el primer equipo”, explicó en referencia al versátil defensa Edson Álvarez, de 19 años, y al volante ofensivo Diego Lainez, de 16, quienes aparecieron frecuentemente en los dos últimos torneos.

Ante esta nueva etapa, Herrera desestimó el cliché “segundas partes nunca fueron buenas”.

“Si eso fuera una ley, seguramente no estaría aquí sentado”, declaró muy sonriente.