Mr.Met hace señal obscena con el dedo a un fanático

NUEVA YORK (AP) — Incluso Mr. Met está frustrado por el pobre desempeño de los Mets.

La mascota de Nueva York hizo una señal obscena con un dedo a un fanático el miércoles por la noche durante una derrota 7-1 ante los Cerveceros de Milwaukee, y el equipo dijo que el empleado responsable ya no volverá a utilizar el disfraz.

Una persona tuiteó un video del incidente, que de inmediato se popularizó en las redes sociales, y el club emitió un comunicado al respecto.

“Nos disculpamos por la conducta inapropiada de este empleado”, señalaron los Mets en un correo electrónico. “No endosamos este tipo de comportamiento. Estamos lidiando con este asunto internamente”.

Un funcionario de los Mets dijo a The Associated Press que más de una persona utiliza el disfraz de Mr. Met durante la temporada, y la persona que lo vistió el miércoles por la noche no volverá a hacerlo. La persona habló bajo la condición de no ser identificada porque el comunicado del equipo era la única declaración oficial al respecto.

Mr. Met, famoso por su cabeza en forma de una pelota de béisbol, es una de las mascotas más famosas de los deportes. El disfraz tiene sólo cuatro dedos en cada mano, pero el gesto de la mascota al fanático fue el equivalente a mostrar el dedo del medio.

Los Mets tienen marca de 23-28 esta temporada.