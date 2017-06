Arde la NBA con el Cavs-Warriors III

CHICAGO – Era lo esperado y así ha sido porque sencillamente son los grandes reyes desde hace mucho tiempo en el Este y Oeste de la NBA. Por lo que por tercer año consecutivo, Cleveland y Golden State se miden en la final de la NBA. Los campeones de 2016 contra los campeones de 2015. La primera revancha de una revancha en la historia de la liga.

Nunca antes en la NBA dos equipos se habían enfrentado en tres finales consecutivas. En esta saga, cada equipo ha logrado sumar un trofeo de campeones Larry O’Brien, por lo que esta tercera parte será para romper ese empate.

Estas finales son además una lluvia de estrellas al tener la mayor cantidad de jugadores elegidos en alguna ocasión al Juego de Estrellas con un total de 11, siete de los Warriors (Stephen Curry, Kevin Durant, Klay Thompson, Draymond Green, Andre Iguodala y David West) y 4 Cavaliers (LeBron James, Kyrie Irving, Kevin Love y Kyle Korver y Deron Willlams).

El tercer episodio de la trilogía está repleto de historias, la principal es ver si James y compañía cuentan con el suficiente arsenal para un duelo mano a mano con los Warriors, que tendrán el apoyo de Durant, mejor defensa y un banquillo que asusta, además de ser de nuevo el equipo con la mejor marca de la temporada regular.

Golden State, líder esta temporada de la NBA con 67 victorias, llega con una impresionante marca de 27-1 en sus últimos 28 partidos, incluyendo una marca inmaculada de 12-0 en playoffs. Mientras Cleveland registró marca de 12-1.

Tras seis meses de campaña regular y tres rondas de playoffs, la final de la NBA comienza justo donde culminó la anterior. Desde luego, el nuevo protagonista es Kevin Durant, quien dejó las filas de Oklahoma City para convertirse en un astro más de los Warriors.

Estas finales darán a Curry y Green la oportunidad de vengar la derrota sufrida el año pasado por unos Warriors que colapsaron. Por su parte, LeBron James tiene abierta la puerta para conseguir un cuarto título de la NBA, en su intento por alcanzar los seis de Michael Jordan tras destronarlo en la serie anterior ante Boston como máximo anotador en la historia de los playoffs.

James, que disputa su séptima final consecutiva y octava como profesional, no solo está este año en posición de ganar un cuarto campeonato, sino que intensificó el debate sobre si es o no el mejor jugador de la historia. Aunque el jugador siempre ha rechazado las comparaciones con Jordan, al decir que esa conversación “solo es buena en las peluquerías” y que el original número 23 ha sido su inspiración y no su objetivo.

En cuanto a Durant, tras cinco años esperando, tendrá la posibilidad de obtener un primer anillo, que daría validez a su decisión de abandonar el Thunder para llegar al equipo más poderoso de la liga.

El ‘Rey’ Lebron llega motivado para ratificar su reinado tras conquistar el año pasado en Oakland el primer título deportivo relevante para Cleveland desde 1964.

James había conseguido otros dos cetros, como parte de otro conjunto repleto de estrellas, el Miami Heat. Pero la coronación del año pasado con el equipo de su estado natal fue más significativa para el legado del astro.

Los Warriors, que no habían sido campeones de la NBA en 40 años, lograron el título en 2015. El año pasado dilapidaron una ventaja de 3-1 en la serie ante Cleveland y se fueron con las manos vacías, tras una temporada regular en la que impusieron un récord con 73 triunfos. Algo que dolió muchísimo y no olvidan.

Pero aquella final dio un vuelco cuando Green fue suspendido durante el quinto partido. A partir de ese momento, James y Kyrie Irving montaron su espectáculo y se comieron a los Warriors.

Durant y James se enfrentaron ya en una final, pero con diferentes uniformes. James obtuvo su primer título en 2012, con Miami, superando en cinco juegos a Durant y al Thunder.

De acuerdo con las casas de apuestas en Las Vegas y con distintos sitios de análisis, los Warriors son claros favoritos, tras arrasar en los playoffs con un margen de victoria que promedió los 16,3 puntos.

En el banquillo también habrá su morbo porque el ex entrenador de los Cavaliers, Mike Brown, es el que dirige a los Warriors como técnico interino debido a que Steve Kerr está recuperándose de una operación de espalda.

Brown fue entrenador de Cleveland en dos ocasiones. Guió al equipo hasta los playoffs cinco veces seguidas, de 2006 a 2010, antes de volver sólo por un año, en 2013-14, cuando los Cavs ganaron 33 partidos.

FINALES DE NBA

Golden State Warriors vs. Cleveland Cavaliers

J1: Jue. 1, en Golden State 8pm

J2: Dom. 4, en Golden State 7pm

J3: Mier. 7, en Cleveland 8pm

J4: Vier. 9, en Cleveland 8pm

J5*: Lun. 12, en Golden State 8pm

J6*: Juev. 15, en Cleveland 8pm

J7*: Dom. 18, en Golden State 7pm

(*) Si es necesario.