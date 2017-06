El Real Madrid, rey de Europa, amplía su leyenda

CARDIFF, GALES — Cristiano Ronaldo y Zinedine Zidane decretaron oficialmente una nueva era de supremacía del Real Madrid.

El astro portugués marcó dos veces y el Madrid vapuleó el sábado 4-1 a la Juventus para sumar su tercera corona europea en los cuatro últimos años y convertirse en el primer conjunto que repite el título desde que nació la Liga de Campeones.

“Es un récord más que merecíamos”, señaló Cristiano.

Fue una actuación redonda del artillero y el resto de un plantel que exhibió temple ante cualquier circunstancia, incluso cuando Mario Mandzukic respondió al gol inicial de Cristiano en el primer tiempo con un extraordinario tanto de volea de espaldas al arco. Casemiro, Cristiano y Marco Asensio inclinaron la balanza en el segundo tiempo.

“Zidane cree mucho en nosotros, sabe que somos un equipo muy bueno y por eso lo demostramos en el segundo tiempo”, apuntó Cristiano.

El Madrid sumó su 12do título de Europa, cinco más que su más cercano perseguidor Milan. Ese club italiano fue el último que repitió como campeón en 1988-89 y 89-90, en la encarnación anterior del torneo. El conjunto dirigido por Zidane también completó su primer doblete liga y Europa en 59 años.

“No pensé que fuese posible defender este título, es tan difícil ganarlo siquiera una vez”, expresó el mediocampista alemán Toni Kroos. “Ganarlo tres veces en cuatro años significa mucho”.

La Juventus perdió su segunda final en las tres últimas temporadas, y séptima en general. En 2015 cayó ante el Barcelona.

La formidable defensa de la Juve, encabezada por su veterano portero Gianluigi Buffon, había permitido apenas tres goles en todos sus partidos previos en esta edición de la Champions, y no había encajado más de tres goles en ningún encuentro en todas las competencias esta temporada. El Madrid superó esa cifra en 94 minutos en el estadio Millenium gracias a un Cristiano que exhibió un implacable olfato goleador.

Cristiano ganó su cuarto título de la Champions, luego de coronarse en 2008 con Manchester United, y además es el primer futbolista que marca en tres finales distintas.

“Todos sabemos que Cristiano es muy importante”, indicó Kroos. “Como equipo jugamos muy bien en los cuartos de final (ante Bayern Munich), en las semifinales (Atlético de Madrid) y hoy, pero se necesita a alguien que meta los goles, y él volvió a hacerlo. La Juventus es un buen equipo defensivo, pero nosotros demostramos nuestra calidad”.

Con sus dos goles, Cristiano, que fue el elegido el mejor jugador de la final, superó a Messi para terminar como máximo goleador del torneo con 12, se convirtió en el primer jugador que marca en tres finales de Champions y acabó como máximo goleador del torneo cinco años seguidos.

“Es una temporada única: ganamos la Liga y la Champions. Mi equipo ha estado muy bien hoy, fenomenal. Y yo también he estado muy bien. Me preparé para estar aquí, para llegar en buen nivel a final de temporada, y estoy feliz porque he marcado goles importantes”, dijo un exultante Cristiano.

“Ganar una Champions siempre es complicado, y más ante un equipo que sólo había recibido tres goles en todo el torneo y nosotros le hicimos cuatro”, añadió el portugués, elegido mejor jugador de la final.

La Juve jugó los 10 últimos minutos con un hombre menos por la expulsión de Juan Guillermo Cuadrado, que no llevaba ni 20 minutos en la cancha y fue el primer colombiano en disputar una final de Champions mientras que el madridista James Rodríguez no estuvo ni siquiera en el banco de suplentes.

“Jugamos muy bien en el primer tiempo, pensábamos que teníamos lo suficiente como para ganar el partido”, lamentó Buffon. “No puedo explicar por qué jugamos como lo hicimos en el segundo tiempo. Real Madrid mereció ganar en el segundo tiempo, exhibió su clase y la actitud necesaria para ganar un partido así”.

Zidane: ‘Hemos hecho historia’

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que junto a sus jugadores tienen el sentimiento de haber “hecho historia” al ser el primer equipo que conquista dos años seguidos la Champions y bromeó sobre su futuro al asegurar que no se va quedar en el club toda su vida pero sí el próximo año.

“Sentimos que hemos hecho historia consiguiendo lo que nadie consiguió. Hoy es un día histórico para los madridistas, los jugadores y nuestra familia. El próximo año va a ser mucho más difícil y vamos a tener que trabajar muchísimo para intentar ganar. Hoy podemos decir que somos un equipo muy bueno. Merecimos la Liga y la Champions, no ha sido un trabajo fácil”, dijo Zidane.

“No voy a confirmar que me voy a quedar toda mi vida, pero puedo decir que estoy contento y agradecido al club por dejarme entrenar a jugadores tremendos. Me queda un año de contrato, creo que estaré el próximo año. Lo importante es disfrutar de lo que conseguimos este año. Estoy muy feliz y agradecido. Me considero uno de la casa. Jugué muchos años en este equipo y aquí está mi corazón. Ahora hay que disfrutar antes de pensar en el próximo año”, añadió.

Los jugadores señalaron como clave la charla de Zidane en el descanso. “Les dije que había que meter más amplitud, jugar en campo contrario, meter más presión y con el balón jugar porque sabemos hacerlo. Fue espectacular la segunda parte, metiendo movilidad y jugando con pocos toques. Meter cuatro goles a la Juventus no es fácil”, desveló.

Allegri: ‘Ronaldo parece dormido y luego te hace dos goles’

Massimiliano Allegri, entrenador del Juventus, elogió a Cristiano Ronaldo y dijo que “parece que no hace nada, que está dormido, y luego te hace dos goles”.

“Hemos hecho un primer tiempo muy bueno y luego el Madrid ha acelerado y nos hemos quedado atrás”, valoró Allegri.

“Hay que felicitar al rival. Sabíamos que jugábamos contra un equipo muy fuerte, pero en los días previos parecía que la Juventus era favorita, que se enfrentaba a un club que no merecía estar aquí. Y no es así”, apuntó.

“Cristiano parece que está dormido, que no hace nada, y luego llega y te hace dos goles. Antes del partido se hicieron valoraciones negativas. Todos mis jugadores hicieron un gran primer tiempo, pero después del 1-2 no tuvimos la fuerza mental suficiente para seguir en el encuentro. Es cierto que tras el 1-3 tuvimos alguna opción para entrar en él, aunque no la aprovechamos”, prosiguió.

“Esto nos sirve de lección, nos sirve para aprender a manejar mejor los partidos. No hay otra cosa que decir que el fútbol es así, esa es la belleza de este deporte, aunque para nosotros no ha sido bonito hoy”, indicó.

Sergio Ramos: ‘Es de locos‘

Sergio Ramos, defensa del Real Madrid, declaró que ganar tres Champions en cuatro años “es de locos” y afirmó que su equipo vivió un día “histórico”.

“Esto es para saborearlo y ser conscientes de lo que hemos conseguido, con trabajo y con un equipo de diez. Hemos sabido hacer un grandísimo equipo, con buen fondo en el vestuario. La clave de éxito es esa, remar en la misma dirección. Es un doblete histórico, hay que valorarlo y ganar tres Champions en cuatro años es de locos”, declaró.

-Con servicios de AP y EFE

ÚLTIMOS 10 CAMPEONES

2017 Real Madrid (ESP)

2016 Real Madrid (ESP)

2015 Barcelona (ESP)

2014 Real Madrid (ESP)

2013 Bayern Munich (ALE)

2012 Chelsea (ING)

2011 Barcelona (ESP)

2010 Inter Milán (ITA)

2009 Barcelona (ESP)

2008 ManUnited (ING)

EQUIPOS MÁS GANADORES

Real Madrid 12 títulos

Milán 7

Bayern Munich 5

Barcelona 5

Liverpool 5

Ajax 4