Alcalde: Miami no será santuario para inmigrantes

MIAMI (AP) — El condado de Miami-Dade no será un santuario para los inmigrantes que se encuentren en el país de manera ilegal, pero sus funcionarios no realizarán tareas que les corresponden a los agentes federales de inmigración, aseguró el miércoles el alcalde Carlos Giménez. Miami “no es una ciudad santuario… Cuando una agencia federal … Seguir leyendo Alcalde: Miami no será santuario para inmigrantes →