Texas: Pastores dicen que arresto de madre, hija fue racista

DALLAS (AP) — Docenas de pastores de Fort Worth y Arlington dicen que el arresto reciente de una madre negra y sus dos hijas adolescentes por parte de un agente blanco fue racista, pese a otras interpretaciones de funcionarios municipales.

Los pastores se reunieron en la Nochebuena en la Iglesia Bautista Beth Eden para pedir a la comunidad negra que mantuviera la calma mientras se realiza una investigación interna. Varios pastores dijeron que la comunidad todavía cree que el jefe de policía, el alcalde y otros funcionarios municipales quieren trabajar con los pastores y la comunidad negra, pero han perdido la fe en el agente, que no ha sido identificado y ha sido reasignado.

“No creemos que él deba portar un arma y no tiene nuestro permiso para venir a nuestra comunidad y usar fuerza mortal”, dijo B.R. Daniels Jr., pastor de la Iglesia Bautista First Greater New Hope, al Fort Worth Star-Telegram. El policía “ha perdido credibilidad en nuestra comunidad”.

El arresto fue filmado en un celular y un video apareció en Facebook el miércoles. Hasta el domingo había sido visto millones de veces.

Funcionarios municipales realizaron una conferencia de prensa el viernes para hablar sobre el video. El jefe de la policía Joel Fitzgerald, que es negro, dijo entonces: “No puedo decir que es racismo pero noté en el video que un agente fue rudo. Hay una diferencia entre rudeza y racismo”.

Funcionarios municipales también han pedido a la comunidad que mantenga la calma durante la investigación.

La policía llegó tras recibir un llamado por una discusión entre Jacqueline Craig y un vecino que según Craig ahorcó a su hijo de 7 años porque presuntamente ensució su casa y no la quiso limpiar. El video muestra una discusión que va escalando entre Craig y el agente no identificado.