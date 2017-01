Trump sobre muro fronterizo: México nos reembolsará

WASHINGTON (AP) — El presidente electo Donald Trump tuiteó el viernes que México reembolsará a los contribuyentes estadounidenses por el nuevo muro fronterizo y que se usarán fondos estadounidenses “en aras de la rapidez”.

En tanto, sus principales colaboradores estudiaban un plan para pedir al Congreso que garantice que habrá fondos suficientes en las arcas para construir el muro, pero utilizando una ley vigente que autoriza la instalación de bardas y tecnología en la frontera sur.

The dishonest media does not report that any money spent on building the Great Wall (for sake of speed), will be paid back by Mexico later!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2017