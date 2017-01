Obama dice que su presidencia demostró poder de la esperanza

WASHINGTON (AP) — Barack Obama dejó la presidencia el viernes con un mensaje de gratitud para los estadounidenses y un pedido a sus partidarios a no ser desanimados por la juramentación de Donald Trump.

“Ustedes demostraron el poder de la esperanza”, dijo Obama antes de salir de Washington.

En un discurso de despedida que ofreció en la Base Aérea Andrews antes de abordar al avión presidencial por última vez, Obama dijo que en sus ocho años en el cargo había enfrentado el escepticismo de personas “que no pensaban que pudiéramos lograrlo”. Obama dijo que sus partidarios habían trascendido los obstáculos representados por los poderes políticos establecidos al encontrar lazos de unidad con estadounidenses de todos los sectores.

Dijo que ese tipo de fortaleza es “esperanza ante las dificultades”.

“Michelle y yo hemos sido simplemente sus representantes”, dijo Obama. “Siempre se ha tratado de ustedes y las cosas asombrosas que han sucedido en estos últimos 10 años son realmente testamento de ustedes”.

Seguidamente, con una amplia sonrisa, Obama dijo adiós a unas 1.800 personas que se congregaron para despedirse de él. Se detuvo para abrazar y estrechar las manos de miembros de su personal y de las fuerzas armadas que sirvieron bajo su presidencia.

Su último día en el cargo empezó como cualquier otro: en la Casa Blanca con su familia. Pero para media mañana, Obama y su esposa estaban recibiendo a Trump y a la primera dama Melania Trump en la residencia presidencial, para luego acompañarlos al Capitolio para la juramentación de Trump.

Si Obama sentía amargura por la victoria de Trump, no lo mostró. Le escribió una nota de bienvenida a Trump y la dejó en la Oficina Oval, y sonrió parado junto al nuevo presidente durante la juramentación.

“Ésta es solamente una escala”, dijo Obama minutos más tarde en la base aérea. “No es un punto final, es una coma en la historia continua de construir a Estados Unidos”.

Trump, también, evitó negatividad sobre el hombre cuya ciudadanía alguna vez cuestionó.

“Estamos agradecidos con el presidente Obama y la primera dama Michelle Obama por su graciosa ayuda en esta transición”, dijo Trump en su discurso. “Han sido magníficos”.

Obama y su esposa abordaron un helicóptero hasta la base aérea para hablar con partidarios en el hangar. Él y la señora Obama caminaron hacia la escalerilla del avión presidencial que los ha llevado a tantos lugares en el mundo. Esta vez, no obstante, fue designado como “misión especial”, no avión presidencial, porque el presidente no estaba a bordo.

Obama y su familia viajaban a Palm Springs, California, donde tendrán sus primeras vacaciones como ciudadanos privados. La familia alquiló una casa en la que planean vivir hasta que Sasha, la hija menor, concluya la escuela secundaria.

Hubo un eco final del lema de campaña cuando salió del escenario nacional. Comenzó como un grito de sus partidarios cuando Obama llegó a la base y entonces fue repetido por el presidente al concluir su discurso: “Sí, lo hicimos”, dijo Obama. “Sí podemos”.