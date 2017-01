Falso reclamo electoral empaña esfuerzo conciliador de Trump

WASHINGTON (AP) — Los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por tender puentes e impulsar su agenda se vieron ensombrecidos una vez más por su continua fijación sobre las elecciones y más denuncias falsas.

Durante una recepción a legisladores republicanos y demócratas en la Casa Blanca el lunes por la noche, Trump aseguró que la razón por la que perdió el voto popular en las elecciones presidenciales de noviembre en favor de su rival, Hillary Clinton, fue porque votaron entre tres y cinco millones de inmigrantes que viven en el país ilegalmente.

No hay pruebas que respalden la afirmación de Trump.

Afirmaciones como ésta parecen formar parte de una pauta del nuevo gobierno, en el que las mentiras eclipsan los intentos de conciliación.

Tras un fin de semana contencioso, Trump inició su primera semana completa como presidente corriendo de una sala a otra de la Casa Blanca para recibir a empresarios, sindicalistas y legisladores. Una y otra vez dio la orden de convocar a los periodistas de la sala de prensa para escuchar declaraciones o tomar fotos.

Una de esas reuniones fue una recepción para legisladores de ambos partidos en la que abundaron las albóndigas y las banalidades.

El martes, Trump recibirá a dirigentes de la industria automotriz.

Trump on Tuesday will continue his outreach efforts as he meets with executives from the auto industry.

El presidente tuiteó que su objetivo será crear y conservar empleos: “Quiero que se construyan nuevas plantas aquí para autos vendidos aquí”.

Trump prevé hablar por teléfono con el primer ministro indio Narendra Modi y recibir al flamante jefe de la CIA, Mike Pompeo.