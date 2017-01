Un pastel para Trump fue igual al de Obama

WASHINGTON (AP) — Un pastel cortado por el presidente Donald Trump en una de las fiestas de su toma de posesión fue una réplica de uno servido en la misma celebración en el 2013 para el presidente Barack Obama.

El repostero de Baltimore, Duff Goldman, hizo el pastel de Obama y el sábado en Twitter resaltó las similitudes con el de Trump, haciendo notar que él no horneo el del nuevo presidente.

La repostera de Washington, Tiffany MacIsaac, dijo a The Washington Post que se le pidió recrear el pastel de la fiesta de Obama. Dijo que no había tratado de molestar a Goldman.

En un tuit, Goldman, ex estrella del programa “Ace of Cakes” de la cadena Food Network, dijo que no estaba molesto por lo sucedido y agregó que era excelente que ese pastel fuera recordado.