Trump actuará este miércoles en seguridad fronteriza e inmigración

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump comenzará el miércoles a emitir órdenes ejecutivas sobre la inmigración, empezando con pasos para fortalecer la seguridad fronteriza —incluido su muro propuesto en la frontera entre Estados Unidos y México— y otras medidas internas para controlar a los migrantes, según dos funcionarios del gobierno.

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 25, 2017