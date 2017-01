MALDEF demanda a Wells Fargo por supuestamente negar préstamos a ‘soñadores’

Los Ángeles, California – El Fondo México Americano de Defensa Legal y Educación (MALDEF) demandó hoy a la entidad financiera Wells Fargo por supuestamente negar préstamos a solicitantes calificados indocumentados.



La querella presentada hoy en una corte federal de San Francisco, alega que el banco violó las leyes que prohíben la discriminación en la prestación de servicios basada en el estatus migratorio de una persona.



“Creemos que hay muchos inmigrantes afectados, especialmente aquellos favorecidos por DACA que ya tienen un número de Seguro Social y un permiso de trabajo válido”, detalló a Efe Víctor Viramontes, abogado de MALDEF.



MALDEF representa en este caso a Mitzie Pérez, una estudiante de tercer año en la Universidad de California, Riverside, amparada por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que pidió un préstamo estudiantil de 10 mil dólares al banco y le fue rechazado.



En agosto de 2016, la hispana hizo la solicitud a través del sitio web de Wells Fargo, y según la demanda, su petición fue rechazada porque no era ciudadana estadounidense, y tampoco una residente permanente.



“Estos estudiantes quieren ser profesionales, tener un trabajo y poder así regresar a la comunidad el apoyo que se les ha dado, pero en vez de esto los estamos alejando de la educación profesional con estas prácticas”, dijo Viramontes.



Wells Fargo habría violado las leyes federales y también las californianas indica la querella legal, que también busca que la corte le otorgue el estatus de demanda colectiva para poder incluir a todas las personas afectadas desde el 2014.



MALDEF quiere agregar en el reclamo a los inmigrantes que a pesar de cumplir con el Programa de Identificación de Clientes de Wells Fargo, les fue negado un préstamo u otro producto financiero por no ser ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes.



“Nuestros clientes alegan que la política y la práctica de Wells Fargo, en toda la compañía, de negar a las personas el derecho a contratar un préstamo basado en su estatus migratorio es discriminatoria bajo California y la ley federal”, dijo Ossai Miazad, de Outten & Golden, abogado demandante.



“Esta demanda debe servir como una advertencia de que los bancos deben cumplir con sus obligaciones bajo la ley”, agregó.



Esta no es la primera vez que MALDEF defiende a los estudiantes favorecidos con la Acción Diferida. Ya en 2014, la organización defendió los derechos de un joven mexicano de Nueva York al que le fue negado un trabajo por su estatus migratorio.



“Empresas como Northwestern Mutual Life Insurance están usando una política para discriminar al no darle trabajo a alguien que legalmente lo tiene, esta clase de acciones no se pueden permitir en ningún tipo de situación”, advirtió Viramontes.



Ahora, Wells Fargo, tiene veinte días para contestar la demanda presentada por MALDEF en la corte de San Francisco, California.