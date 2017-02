Trump: Derogar restricción de viaje perjudicará la seguridad

México dice que no grabó la conversación en la que supuestamente Trump humilla a Peña Nieto

Medios reportaron que en esa llamada Trump humilló a Peña, que le dijo que no necesitaba a México, ni a los mexicanos y que ese país pagará quiera o no el muro. Y que le mandaría a sus tropas si el Ejército mexicano no podía con los carteles de las drogas.