Si Inmigración toca a su puerta ‘no abra’, recomienda el Consulado mexicano

CHICAGO — De acuerdo con Marcelino Miranda, cónsul de protección del Consulado General de México en Chicago, es muy importante no abrir la puerta si oficiales de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) tocan a su puerta.

Y recomienda que las familias que pudieran enfrentar algún riesgo de deportación se reúnan y organicen un plan para determinar cómo reaccionar en dado caso.

Lo más importante es nunca abrir la puerta. Jamás una persona debe abrir. Se debe mantener la puerta cerrada y preguntar al oficial de manera cortés cuál es el motivo de su visita, preguntarle si tiene una orden de detención. Este documento deberá estar firmado por un juez, tener el nombre de la persona que van a detener y su dirección. Si los agentes no tienen esa orden no deben abrir la puerta, y si llegara a existir, que la pasen debajo de la puerta o se la muestren por una ventana.

Si no existe la orden, no deben abrir. Y no deben responder preguntas. Una persona indocumentada tiene derechos y uno de esos derechos es el de guardar silencio.

Por eso es importante que toda la familia esté enterada para evitar que los niños abran la puerta o den información que no deban de dar, indicó Miranda.

Si la situación se torna tensa, el cónsul recomienda llamar a la línea de emergencia del Consulado que funciona siete días a la semana: 1-855- 463-6395.

