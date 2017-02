El objetivo real de las órdenes ejecutivas de Trump: Reducir el número de inmigrantes en EEUU

WASHINGTON — Detrás de los esfuerzos del presidente Donald Trump para aumentar las deportaciones y bloquear viajes de siete países mayoritariamente musulmanes, existe una meta que va más allá de cualquier amenaza inminente de terrorismo —el deseo de reconfigurar la demografía estadounidense a largo plazo y mantener fuera a gente que Trump y sus más cercanos colaboradores consideran no se asimilarán.

Para lograr esa meta, Trump lanzó en sus primeras semanas como presidente el mayor esfuerzo en décadas para reducir la población de extranjeros y establecer lo que podría convertirse en un cambio generacional en la composición étnica de EEUU.

Trump y sus colaboradores más cercanos han hecho cada vez más público el trasfondo de su objetivo, señalando a Europa como un ejemplo de lo que consideran es un camino peligroso que las naciones de occidente han tomado. Trump cree que los gobiernos europeos han permitido irreflexivamente a musulmanes con visiones extremas asentarse en sus países, sembrando semillas para la agitación y el reclutamiento por parte de grupos terroristas.

“Vean lo que pasa en Suecia. Vean lo que pasa en Alemania. Vean lo que ocurre en Francia. Observen a Niza y París”, dijo Trump el viernes durante un discurso en la Conservative Political Action Conference, refiriéndose a las protestas la semana pasada en un vecindario predominantemente musulmán en Estocolmo, así como los ataques y la agitación en vecindarios similares en Alemania y Francia las semanas recientes.

Trump también espera hablar sobre la necesidad de una seguridad más rigurosa durante su discurso ante el Congreso el martes en la noche. Y es muy probable que emita una nueva prohibición de viajes esta semana, indicó el miércoles Sean Spicer, secretario de prensa de la Casa Blanca.

Los críticos a la prohibición de Trump para viajar, entre ellos varios jueces federales que la bloquearon, han señalado la falta de evidencia de que los inmigrantes de los siete países incluidos se hayan involucrado en actos terroristas en EEUU. Los colaboradores de Trump ven la falta de problemas todavía en EEUU como algo sin relevancia.

Dos días después de que Trump impusiera la prohibición, un alto funcionario de la administración dijo a los reporteros en la Casa Blanca que la orden era parte de una estrategia más amplia para desarrollar un sistema migratorio que seleccione a los inmigrantes que la Casa Blanca cree harán “contribuciones positivas” al país.

“No queremos una situación en donde, dentro de 20 ó 30 años, se convierta en algo común el ver ataques terroristas de forma regular en el país, o tiendas que cierran o aeropuertos en los que se plantan artefactos explosivos o gente que es arrollada en las calles por vehículos y cosas de esa naturaleza”, indicó el funcionario.

En ocasiones, el presidente Obama y sus colaboradores contrastaban la relativa falta de experiencias terroristas en EEUU con el alto nivel de violencia en Europa. Pero atribuían la diferencia a que en EEUU se hacía un mejor trabajo que en los países europeos para ayudar a los extranjeros a asimilarse.

Trump y sus colaboradores no aceptan eso. Ante sus ojos, EEUU se ha librado principalmente porque su población musulmana permanece mucho más pequeña que en Francia, Alemania u otras naciones europeas. Los musulmanes representan aproximadamente el 7.5% de la población francesa, pero sólo el 1% en EEUU, según datos del Pew Research Center, un grupo imparcial.

“Los terroristas extranjeros no podrán golpear EEUU si no pueden entrar al país”, dijo Trump el viernes. “Vean lo que ocurre en nuestro mundo. Y debemos ser inteligentes. No podemos permitir que esto nos ocurra”, dijo.

Pero la demografía en EEUU ha cambiado rápidamente —y de forma indeseable ante los ojos del los principales asesores de Trump, incluido su jefe estratega, Stephen K. Bannon, y a su asesor de política nacional, Stephen Miller.

Al interior del Ala Oeste, ambos han impulsado una visión de mal agüero sobre los refugiados y los flujos migratorios, indicando a los legisladores que si se le permite el ingreso a EEUU a un mayor número de musulmanes, algunas ciudades del país comenzaran a replicar a los vecindarios inmigrantes marginados en Francia, Alemania y Bélgica que han sido hogar de conspiradores y ataques terroristas en años recientes, según un asistente de la Casa Blanza familiarizado con las discusiones.

Ellos apuntan a los cambios en inmigración en EEUU durante el siglo pasado para defender su teoría.

En 1960, 84% de los inmigrantes en EEUU vinieron de Europa o Canadá, una burbuja que fue en su mayoría el resultado de la Ley Migratoria de 1924, la cual restringía la inmigración de italianos y judíos del Europa Oriental y en esencia prohibía la inmigración de árabes y asiáticos.

Cuando el sistema migratorio de EEUU fue modernizado en los 60 para ser más abierto a la gente de todo el mundo, los europeos declinaron dramáticamente como una porción de aquellos que migraban a EEUU. Para 2014, el año más reciente con cifras disponibles, esa porción descendió a 13.6%.

Los inmigrantes de Asia conformaban la porción más grande con 26.4%.

Esa es una tendencia que Trump criticó mucho antes que comenzar a relacionarla con el riesgo de terrorismo.

“Me pregunto, ¿por qué no permitimos el ingreso de más gente de Europa?”, dijo durante un discurso ante CPAC hace cuatro años. “Tengo muchos, muchos amigos —y nadie quiere hablar de esto, nadie lo quiere decir— pero tengo muchos amigos de Europa. Quieren venir. Gente que conozco. Gente tremenda. Trabajadora. No pueden venir”, dijo.

Pero su argumento ignora otro gran cambio en la sociedad, señalan sus críticos.

“Si vas a decir ‘no queremos esa ecuación que hicimos en 1965, y debemos regresar’, eso es volver atrás en el tiempo cuando EEUU era abiertamente racista”, dijo Tanya Golash-Boza, profesora de sociología en UC Merced, que estudia la inmigración y su raza.

Al mismo tiempo que la porción europea de migrantes ha bajado, la población en general de EEUU nacida fuera del país aumentó, al cuadruplicarse en las pasadas cinco décadas desde que la Ley de Inmigración y Naturalización de 1964 entró en vigor. En 1960, EEUU tenía 9.7 millones de residentes extranjeros. En 2014 tenía 42.2 millones.

Ese cambio alarmó a nacionalistas de ultraderecha como MIller y Bannon, quienes vieron en la administración Trump una oportunidad para cambiar esas tendencias migratorias en las próximas décadas.

Ambos ven la seguridad a largo plazo y el crecimiento salarial en el país entrelazados con reducir el número de extranjeros a quienes se les permite visitar, emigrar y trabajar en EEUU.

Las naciones, incluida EEUU, están socavadas por los altísimos niveles de diversidad, argumenta Bannon.

“El punto central de lo que creemos, es que somos una nación con una economía, no una economía simplemente en algún mercado global con fronteras abiertas, sino una nación con una cultura —y una razón de ser”, indicó Bannon el jueves durante la reunión de conservadores.

“La ley es lo que va a existir cuando hables sobre nuestra soberanía y tú hables sobre inmigración”, indicó Bannon.

Las órdenes de deportación y la prohibición de viajes fueron ambas diseñadas para “proteger a la gente trabajadora” de EEUU de la supresión salarial, el crimen y el terrorismo, dijo Miller en Fox News la semana pasada.

“La inmigración descontrolada durante tantos años ha socavado los salarios, lesionado las perspectivas para gente de todo origen y toda forma de vida y nos ha hecho menos seguros”, indicó Miller. “Los controles apropiados aumentarán los salarios, mejorarán el empleo, ayudarán a los trabajadores migrantes que ya viven aquí a ingresar a la clase media y nos mantendrá seguros ante la amenaza del terror”.

Conforme la prohibición para viajar languidece en la corte, los colaboradores de Trump confeccionan una nueva orden que probablemente estará dirigida a la emisión de visas futuras por parte de los países enlistados y la admisión de refugiados, y permitirá a la gente ya aprobada entrar al país.

También se espera que la nueva orden dirija a los departamentos de Estado y Seguridad Nacional a recomendar restricciones de viajeros de países que no proporcionan información adecuada a EEUU sobre los solicitantes de visas o que han fallado en combatir el fraude de identidad generalizado.

Los cambios están diseñados para abordar las preocupaciones de las cortes mientras preservan los límites a largo plazo sobre viajes de varios países en Oriente Medio y África del Norte. Los países enlistados originalmente en la orden ejecutiva son Irak, Irán, Siria, Sudán, Somalia, Libia y Yemen.

—Este artículo fue escrito por Brian Bennett, reportero del Chicago Tribune