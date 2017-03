McCain: Trump debe dar pruebas de intervenciones telefónicas

WASHINGTON (AP) — El influyente senador republicano John McCain respaldó el domingo la petición hecha por la comisión de inteligencia de la Cámara de Representantes al gobierno de Donald Trump de que proporcione evidencia que respalde la acusación del mandatario de que los teléfonos en la Trump Tower fueron intervenidos por el entonces presidente Barack Obama durante las elecciones del año pasado.

“Pienso que el presidente tiene dos opciones: ya sea retractarse u ofrecer la información que el pueblo estadounidense merece, porque, si su predecesor violó la ley, si el presidente Obama violó la ley, tenemos frente a nosotros un asunto serio, por decir lo menos”, declaró McCain.

En un tuit la semana pasada, Trump aseveró “¡Terrible! Me acabo de enterar que Obama tuvo mis ‘teléfonos intervenidos’ en la Trump Tower justo antes de la victoria. No halló nada. ¡Esto es McCarthismo!” Continuó con la acusación contra Obama en otros tuits, pero no brindó evidencia.

La petición de evidencia para el lunes fue realizada a través de una carta enviada al Departamento de Justicia por el presidente de la comisión, el republicano Devin Nunes de California, y el demócrata de mayor rango en el panel, Adam Schiff, también de California, reveló el sábado con un alto asesor legislativo, quien pidió el anonimato porque no estaba autorizado para hablar sobre la solicitud.

El otrora director de inteligencia nacional de Obama, James Clapper, ha sostenido que nada corrobora que haya sucedido lo que Trump afirma, pero eso no ha puesto fin a las especulaciones de que el gobierno de Obama vigiló las comunicaciones de Trump. El mandatario no ha ofrecido evidencia que respalde sus acusaciones y ha pedido al Congreso que investigue.

Hace unos días, Schiff dijo que el comité daría respuesta a la petición del presidente para investigar el asunto. También indicó que se lo pediría personalmente al director del FBI, James Comey, cuando se presente a finales de este mes ante el pleno de la comisión, que está investigando las actividades rusas durante las elecciones presidenciales.

El domingo, Schiff señaló que duda que existe evidencia de intervenciones telefónicas, pero que Comey y otros llamados a testificar en la próxima audiencia “estarían en condiciones de saberlo”.

“Pienso que el 20 de marzo, si no es que antes, podremos ponerle fin a esto”, indicó Schiff al periodista George Stephanopoulos en el programa “This Week”, de la cadena ABC. “No creo que alguien tenga alguna duda sobre esto, George. La única duda es por qué el presidente inventaría algo así”.

McCain consideró que Trump podría “aclararlo en un minuto” si él llamara “al director de la CIA, al director de inteligencia nacional y dijera, ‘Ok, ¿qué sucedió?'”

El presidente tiene la obligación de ofrecer evidencia de que Obama violó la ley o deberá retractarse, reiteró el republicano de Arizona.

“Creo que para asuntos como éste, cuando se acusa a un ex presidente de Estados Unidos de algo que no sólo es ilegal, sino algo inaudito, se requiere corroboración. Dejaré que el pueblo estadounidense juzgue por sí mismo, pero esto es una cuestión seria”, añadió McCain en el programa de CNN “State of the Union”.

Kellyanne Conway, una asesora del presidente, explicó el domingo en el programa “MediaBuzz”, de Fox News Channel, que los comités de inteligencia de la Cámara de Representantes y del Senado accedieron a investigar y “ofreceremos declaraciones una vez que tales conclusiones sean dadas a conocer”.

Nunes ha dicho que hasta ahora no ha visto evidencia alguna que respalde la acusación de Trump, y ha insinuado que los medios noticiosos tomaron los tuits del mandatario del fin de semana de manera demasiado literal.

“El presidente es un neófito en la política, lleva haciendo esto poco más de un año”, afirmó Nunes ante los reporteros hace unos días.