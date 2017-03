La fanfarronería en Washington

WASHINGTON (AP) — Mucho revuelo levantaron en Washington durante la semana que termina las declaraciones del presidente Donald Trump y sus colaboradores sobre inmigración, salud y presupuesto, entre otros temas. Varias se dan de patadas con la realidad:

INMIGRACION

TRUMP: “Y ya que estamos, ¿no es cierto que nuestras fronteras se están volviendo sumamente fuertes? Ya hemos visto una reducción sin precedentes del 40% de la inmigración ilegal en nuestra frontera sur, el 61%… 61% desde que asumimos. Sesenta y uno por ciento, piénsenlo. Y la gente dice que ya no iremos allá porque no podemos entrar, así que va a seguir mejorando”. Acto el miércoles.

LOS HECHOS: No hay muchas pruebas de que Trump está reduciendo la “inmigración ilegal”. Es verdad que las detenciones en la frontera se redujeron 44% entre enero y febrero, pero las causas todavía no están claras. Las fluctuaciones estacionales son comunes.

Trump no ha sumado efectivos a la Patrulla Fronteriza ni a ninguna otra agencia de seguridad de la frontera. La Patrulla sigue operando de la misma manera que antes y no hay pruebas de mayores deportaciones. Aún no ha comenzado la construcción del muro prometido.

El número de arrestos en la frontera es la medida principal, aunque imperfecta, del flujo de la inmigración no autorizada. Menos arrestos, dicen, significa que son menos los que intentan cruzar. Es un argumento común de los últimos presidentes que cuando hay menos arrestos, es porque sus medidas disuaden a la gente de cruzar sin autorización. Más arrestos son la prueba de su firmeza en la protección de la frontera.

PRESUPUESTO Y ECONOMÍA

TRUMP: “Gracias al nuevo clima empresarial, ya estamos creando empleos que empiezan a regresar al país en un torrente como no hemos visto en muchas, muchas décadas. En los dos primeros informes de empleos desde que presté juramento, hemos agregado casi medio millón de empleos nuevos. Y créanme, es apenas el comienzo”. Acto en Tennessee el miércoles.

LOS HECHOS: A pesar de su retórica agresiva sobre la creación de empleos, el presidente aún no aplicado políticas capaces de afectar la incorporación de trabajadores en escala nacional. Tampoco ha perjudicado el aumento de empleos, a juzgar por la caída del desempleo durante el último mes de Barack Obama y el primero de Trump. El presidente se atribuye hechos que aún no han ocurrido. Se ha jactado de los planes de creación de empleos de General Motors, Ford y otras empresas que estaban en marcha desde antes de su juramentación.

___

MICK MULVANEY, director de presupuesto de Trump: “Hablemos de los programas para los alumnos después del horario escolar. Se supone que son programas educativos, ¿cierto? Se supone que deben ayudar a los chicos que no reciben comida en casa, darles de comer para que mejore su rendimiento escolar. ¿Saben qué? No hay pruebas de que ayuden a los chicos a mejorar en la escuela”. Jueves.

LOS HECHOS: Esas pruebas sí existen, vienen del gobierno y de estudios científicos.

El Centro para la Prevención y Control de Enfermedades dice que “la participación de los estudiantes en el programa de desayunos escolares del Departamento de Agricultura está relacionada con la mejora en las calificaciones en los exámenes, la reducción del ausentismo y el mejor rendimiento cognitivo (por ejemplo, la memoria)”.

Mulvaney aparentemente se refiere a un programa de 1.200 millones de dólares que sería eliminado del nuevo presupuesto. Ese programa incluye comidas, deportes y actividades culturales después del horario escolar. El objetivo es servir de guardería para 1,6 millones de chicos, cuyos padres pueden así conservar sus empleos e ingresos.

___

SALUD

TRUMP, en referencia a que varios legisladores republicanos que se oponían al plan de salud republicano se convencieron de sus bondades después de una reunión en la Casa Blanca: “Tuvimos una reunión con probablemente 12 legisladores y fue una reunión increíble porque eran todos por el no… pero después de 15 minutos pasaron del no al sí”.

LOS HECHOS: Los legisladores eran 13, según la hoja de asistencia de la Casa Blanca, y al menos cinco de ellos ya estaban por el sí.

Dos de los presentes, Steve Scalise y Patrick McHenry, son miembros de la conducción legislativa republicana a cargo de conseguir votos a favor del proyecto para reemplazar Obamacare. Otros dos, Marsha Blackburn y Bruce Westerman, votaron a favor del proyecto en sus comisiones. Y otro, Andy Barr, dijo en un discurso el 9 de marzo que era “un primer paso crucial”.