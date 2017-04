Tiroteo en escuela primaria de San Bernardino deja cuatro muertos

SAN BERNARDINO, California, EE.UU. — California, EE.UU. (AP) — Varias personas fueron baleadas en una escuela primaria en San Bernardino, California, informó el lunes un funcionario del cuerpo de bomberos. Por su parte, el jefe de la policía, Jarrod Burguan, informó que hay 4 muertos y 2 heridos -quienes ya fueron hospitalizados- en lo que parece ser un caso de asesinato-suicidio.

la balacera ocurrió el lunes por la mañana en la escuela North Park de San Bernardino, confirmó el portavoz de ese departamento del condado de San Bernardino, Eric Sherwin.

Preliminary info is 4 victims, being treated. Suspect is possibly down as well.

— Chief Jarrod Burguan (@SBPDChief) April 10, 2017