Abogados: Controlan la TV de ‘El Chapo’

NUEVA YORK — La única televisión que Joaquín “El Chapo” Guzmán podría ver desde la cárcel en Nueva York está a espaldas de la bicicleta estática en la que se ejercita, así que el capo más famoso de México no puede entretenerse mientras pedalea. Para colmo, no tiene acceso a series o películas de su elección, sino sólo a un programa de naturaleza sobre un rinoceronte y una que otra película o show que se emite repetidamente.

Ésta es sólo una de las quejas que los abogados de Guzmán describen en una carta dirigida al juez que preside el caso. En el documento público, los defensores de “El Chapo” alegan que el proceso para hacer peticiones o presentar quejas en la prisión es complicado e incomprensible. Tras un mes de comunicaciones con la Oficina de Prisiones que maneja la cárcel, los abogados dicen que hasta ahora sólo han logrado que éste pueda comprar seis botellas pequeñas de agua cada dos semanas y recuperar un reloj que le habían requisado.

“El Chapo”, considerado el líder del cártel de Sinaloa, fue extraditado en enero a Estados Unidos desde México para que responda a las acusaciones de que dirigía una red narcotraficante internacional y multimillonaria responsable de homicidios y secuestros. La cárcel de máxima seguridad en la que se encuentra es el Centro Correccional Metropolitano, en Manhattan, y enfrenta un juicio en la corte federal de Brooklyn.

Los abogados de oficio del capo, Michael Schneider y Michelle Gelernt, aseguran que la salud de Guzmán se ha visto afectada por las “inhumanas” condiciones de aislamiento que sufre. Dicen, por ejemplo, que no ve la luz del día, que no tiene comunicación con otros presos o con su esposa y que no puede salir a una zona de aire libre.

Los carceleros del narcotraficante, aseguran los abogados, escogen lo que éste verá en el televisor en la pequeña sala donde puede usar una bicicleta anclada al suelo una hora al día. Sin embargo, debido a la posición de ésta, Guzmán no puede ver la pantalla.

“Este tipo de obstáculos sin sentido no afectan al sistema de seguridad de la prisión, frustran a los abogados y agravan el sentimiento de frustración y aislamiento que sufre el señor Guzmán”, asegura la carta divulgada en la base de datos electrónica del sistema judicial estadounidense.

Portavoces de la Oficina de Prisiones rechazaron comentar sobre el tema con The Associated Press.