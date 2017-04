Trump dice que no sacará a EEUU del TLCAN

WASHINGTON — El presidente Donald Trump dijo el jueves que los mandatarios de Canadá y México _en sendas conversaciones telefónicas_ le pidieron que Estados Unidos permanezca como socio en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y que él estuvo de acuerdo.

Sin embargo, en un mensaje en su cuenta verificada de Twitter, Trump dijo que su respuesta positiva estaba “sujeta al hecho de que si no alcanzamos un acuerdo justo para todos, pondremos fin al TLCAN”.

I received calls from the President of Mexico and the Prime Minister of Canada asking to renegotiate NAFTA rather than terminate. I agreed..

…subject to the fact that if we do not reach a fair deal for all, we will then terminate NAFTA. Relationships are good-deal very possible!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 27, 2017