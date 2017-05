Abaten a tiros a jefe de Policía en Ohio, y a dos personas más

KIRKERSVILLE, Ohio,EEUU– Un hombre mató a disparos el viernes al jefe de policía de un pueblo de Ohio y a dos empleados de una casa de reposo para adultos mayores. El sospechoso también fue encontrado muerto, dijo el comisario del condado de Licking, Randy Thorp.

El comisario identificó al jefe de policía asesinado como Steven Eric Disario, quien dirigía el Departamento de Policía de Kirkersville.

Disario, de 36 años, apenas llevaba en el cargo unas tres semanas, añadió Thorp. Dijo que Disario era padre de seis hijos y que un séptimo viene en camino.

An Ohio police officer was shot by a gunman who then opened fire in a nursing home, officials say https://t.co/gQ7XDUshFW pic.twitter.com/HfT4Gwwf2a

— CBS News (@CBSNews) May 12, 2017