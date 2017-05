Lluvia de críticas y comparaciones entre mensajes de Trump y Obama, dejados en el Museo del Holocausto

CHICAGO — Una lluvia de críticas en las redes sociales estalló contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien el martes visitó el museo israelí Yad Vashem, en memoria de las víctimas del Holocausto; como parte de su viaje a Medio Oriente; y dejó un corto mensaje en el libro de los invitados especiales.

El mensaje que dejó llamó la atención rápidamente y las burlas y críticas en redes sociales no se hicieron esperar, e indiscutiblemente fue comparado con el que dejó el ex presidente Barack Obama, cuando visitó el sitio en 2008, cuando aún era senador federal.

“Es un gran honor estar aquí con todos mis amigos. Es increíble + !Nunca lo olvidaré!”, fue el mensaje de Trump en el libro de invitados.

Trump’s note at the Yad Vashem Holocaust memorial in Israel is basically just what teenagers write in each other’s high school yearbooks: pic.twitter.com/BMGzOGiQrs

“Se le olvidó escribir: ‘Nos vemos el próximo verano’”, como lo haría cualquier estudiante en el libro de recuerdos de sus compañeros, se opinó en Twitter.

@realDonaldTrump @PresidentRuvi This is @realDonaldTrump‘s message in Yad Vashem’s Book of Remembrance. “So amazing + will NEVER FORGET!”

(He forgot: “See you next summer”) pic.twitter.com/XcGbR88PXV

— Raoul Wootliff (@RaoulWootliff) May 23, 2017