Graduados hispanos usan birretes para mandar mensajes de orgullo y gratitud

Miami- La hispana Jazmín Jiménez no dudó ni un momento cuando tuvo que escoger qué tipo de graduación quería tras culminar sus estudios de salud pública en la California State University Long Island.

“Tuve una graduación latina, que se hace para que los papás se sientan celebrados también, qué la puedan entender”, contó la joven de 22 años, quien creció en la ciudad californiana de Compton, la misma que inspiró la película “Straight Out of Compton” sobre el movimiento “gansta rap”.

Sin embargo, el acto, en el que estuvo toda su familia, se le hizo poco, porque quería que sus papás sintieran que su logro “es de ellos también”, según explicó.

Cuando vio en las redes sociales el movimiento que se gestaba bajo la etiqueta #LatinxGradCap, en la que estudiantes latinos de EEUU colgaban fotos de sus birretes de graduación adornados e intervenidos con flores y mensajes de agradecimiento, supo que ése era el gesto que buscaba.

Sentada en una esquina de la habitación que comparte con su hermana, le pegó letras blancas con las que escribió: “Salimos adelante, mamá y papá”. Y cómo quería unir sus dos mundos compró flores inspiradas en los colores de las banderas mexicana y estadounidense.

“Las dos tienen blanco, las dos tienen rojo, y luego le puse flores azules y verdes. Fue la mejor manera que encontré para representar lo que para mí era ese momento”, indicó.

Su madre, ama de casa, y su padre, un conductor de montacargas, se emocionaron con el detalle, relata.

La etiqueta, usada casi 3.000 veces en la red social Instagram, es hoy una suerte de mosaico de fotos, con los birretes convertidos en improvisados lienzos cargados de emotivos mensajes, muchos de ellos en español y rodeados de flores, escritos por estudiantes inmigrantes que en este mes de graduaciones agradecen a sus familias el esfuerzo hecho.

La nicaragüense Priscilla Mojica Rodríguez, líder feminista y creadora de la organización Latina Rebels, es la que está detrás del movimiento, tras un encuentro que sostuvo el año pasado con seguidoras de su comunidad en Chicago.

Las chicas le enseñaron cómo habían decorado sus birretes con mensajes de agradecimiento a sus familias, declaraciones de orgullo y hasta frases políticas. Mojica vio en ello la oportunidad de celebrar a mayor escala a los graduados e inspirarles a expresar su orgullo latino.

“Quería celebrar la creatividad de los estudiantes” y al mismo tiempo “alertar al país que hay miles de jóvenes inmigrantes graduándose”, indicó.

“Decidí muy deliberadamente que tuviera neutralidad de género y el feminismo de la X cuando puse ‘latinx'”, agregó sobre la etiqueta puesta de moda entre los jóvenes hispanos y surgida desde la comunidad LGBT latina.

Theresa Flores, una amante de la caligrafía desde pequeña, aportó su cuota al movimiento al empezar a vender tapas adornadas para los birretes de los estudiantes hispanos.

“Mi mamá siempre me decía que tenía que sacarle dinero a mi pasatiempo y este año encontré la forma de fusionar todas mis pasiones”, contó esta joven de 25 años.

A la vez que terminaba sus estudios de Ciencias políticas, Flores puso en marcha la tienda MiChiquitatmf en la plataforma en internet para diseñadores y artesanos Etsy.

“Empecé con los de mis amigas y he vendido más de 30”, dice con orgullo desde su casa en la ciudad de Chapel Hill, en Carolina del Norte.

“Me ha llenado mucho ayudar a estudiantes como yo a mandar sus mensajes de graduación al mundo”, agrega.

“Mi humanidad no termina con ninguna barrera creada por un hombre”, dice uno de sus birretes favoritos. “Mis sueños son más grandes que tus fronteras, clase 2017”, se lee en la que creó para su amiga Elba.

“Para mis padres que me enseñaron a volar, luchar y lograr” y “No me canso, no me rindo, no me doy por vencida. Hija de inmigrantes” son otros de los mensajes que contienen los birretes y que pueblan Instagram, en algunos de los cuales hay incluso espacio para la ironía y el doble sentido, como aquel que dice “Inmigrante roba empleo”.

Aunque la mayoría de los birretes los portan las estudiantes, los chicos se han sumado al movimiento llevando las banderas de sus países de origen como capas o con bufandas con los colores sobre las togas.

“Es para honrar a nuestros padres y reconocer su esfuerzo”, indica Jiménez. “Pero también estamos dejando muy en claro, en este momento en el que se habla tan mal de nosotros, que la mayoría de los inmigrantes somos trabajadores, que nos estamos uniendo y que vamos a llegar a donde queramos”, agrega.