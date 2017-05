Los Duarte se quedan de repente sin padres, pero con la ayuda de la comunidad

Por Alexandra Mendoza

San Diego (CA)- Cuatro hermanos de la ciudad californiana de National City se quedaron de repente sin sus padres, que fueron arrestados por Inmigración, pero han recibido más de 60.000 dólares de la comunidad para gastos legales y del hogar.

El pasado 23 de mayo Francisco Duarte fue interceptado por agentes de Patrulla Fronteriza cuando salió como todos los días a comprar el periódico en una tienda cercana.

Su esposa Rosenda Duarte también fue detenida cuando salió a ver lo que pasaba, ante la mirada atónita de sus dos hijas más pequeñas, quienes tomaban el desayuno antes de ir a la escuela.

De la noche a la mañana, los hermanos Francisco, Luis y las gemelas Aracely y Yarely, de 19, 17 y 12 años, respectivamente, quedaron desamparados.

Sin embargo, no pierden la fe en que habrá una resolución favorable que les permita estar nuevamente con sus padres, quienes hasta este fin de semana permanecían en un centro de detención de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

“Estoy asombrada de ver cómo en un día todo puede cambiar”, relató Aracely Duarte, quien recuerda cómo en un instante pasó de estar desayunando y pensando en sus tareas escolares a ser testigo de cómo esposaban y se llevaban a sus padres.

“Yo sentí que algo se me estaba cayendo, que mi mamá, que siempre ha estado ahí, con nosotros, ya estaba sin poderse mover, esposada, sentada. Pero lo que más me asombra es la calma que tenía y ella nos decía que todo iba a estar bien, que Dios tenía sus razones”, recordó Yarely Duarte.

Los hermanos han tenido que pedir el apoyo a la comunidad para cubrir con los gastos legales y del hogar.

Y a tan sólo tres días de publicar su caso en el portal GoFundMe, los hermanos Duarte han recaudado más de 60 mil dólares donados por su comunidad y por desconocidos que se han conmovido con su historia.

“Estamos conmovidos y nos sentimos fuertes más que nunca gracias a todo el apoyo que la comunidad nos ha dado”, señaló Francisco Duarte.

Sus padres llegaron de México hace veinte años y no tienen antecedentes criminales, contaron. Desde entonces, la familia se dedicó a vender paletas de hielo por las calles del condado de San Diego.

Luis Duarte, de 17 años, dijo que decidieron hacer su caso público porque no quieren que estos incidentes de separación familiar “se normalicen”.

“Mucha gente ha venido y me dice yo sé cómo te sientes, esto le pasó a mi papá hace un mes y eso no está bien, no está bien que si no tienen un récord criminal que los saquen”, comentó.

“Esto es una injusticia, aunque sea legal no está bien dejar a un niño de 19 años y a mí (17 años) que cuidemos a dos niñas de 12”, agregó.

Los hermanos Duarte siempre han sido muy unidos, tal y como se lo inculcaron sus padres. Todos ellos cuentan con buen desempeño en sus escuelas y coinciden en que buscarán ingresar a las mejores universidades del país.

Aunque existiera la posibilidad de que acompañen a sus padres a México, saben que ellos los convencerán para que se queden en Estados Unidos.

“Así son nuestros padres, aunque les duela no vernos, si piensan que es lo mejor, nos van a decir que nos quedemos aquí”, comentó Luis.

Francisco y Rosenda Duarte continúan bajo custodia de autoridades federales, en espera de tener audiencia ante un juez.

Manuel Duarte, sobrino de los detenidos y quien es abogado, viajó de México para dar apoyo a su familia.

“Yo pongo las manos al fuego por ellos porque sé que son personas de bien”, dijo.