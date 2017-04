La cruzada por la paz de Benny y Jorge en La Villita

CHICAGO — Tarde un miércoles en la noche el otoño pasado, mientras descansaba en su sillón, Jorge Roque contestó su celular y escuchó una voz angustiada que decía algo que esperó nunca escucharía. Le dispararon a Gio.

Roque subió a su coche y aceleró sobre Ogden Ave. hacia el Hospital Mount Sinai, un viaje que había hecho en incontables ocasiones, pero nunca se imaginó que lo haría por Gio.

De los tantos jóvenes a quienes Roque guió a través de los riesgos de La Villita, un barrio de Chicago, Giovanni García parecía el más propenso a sortear los peligros.

Gio es delgado, tímido y afable. Un adolescente amante de la pizza y el PlayStation, a quien le gustaba la fiesta pero asistía para estudiar la Biblia, y quien se encargó del hijo de su hermano luego de que éste fuera golpeado con botellas por una muchedumbre.

Gio era un chico que le dio esperanza a Roque, y mientras se apresuraba al hospital, mantenía esa esperanza.

Afuera del hospital esa noche fría, Roque esperó. Finalmente, la madre de Gio salió de la sala de emergencias.

Ella negó con la cabeza.

“Se llevaron a Gio. Me lo quitaron”.

En sus dos décadas de intentar sofocar la violencia de La Villita, Roque ha visto a muchas madres llorar por sus hijos muertos, abrazarlas mientras sollozan, darles consuelo. Roque lo hizo una vez más esa noche, y también sollozó.

Roque tenía 40 años y estaba cansado, pero se quedó hasta que no hubo nada más que pudiera hacer.

A la mañana siguiente, el teléfono de Roque volvió a sonar. Ahora era Benjamín Estrada. Si alguien entendía como se sentía Roque en ese momento, ese era Benny.

Ninguno de los dos sabía todos los detalles de lo que le había ocurrido a Gio, pero era seguro decir que su tiroteo —en el oeste de La Villita– tenía algo que ver con la larga guerra pandilleril que ha fracturado el vecindario por generaciones.

“¿Qué puedo hacer por ti?”, preguntó Benny.

En ese momento, Benny no tenía forma de saber que menos de una semana después —en el lado este del barrio— él, también, perdería a un joven a quien orientaba, y que Jorge le estaría haciendo la misma pregunta.

Esa es la pregunta que las familias de La Villita y ambos hombres se han hecho mutuamente durante sus vidas adultas, y año tras año, han estado ahí para ofrecer ayuda.

Están ahí en las audiencias de probatoria y círculos de paz, en hospitales y funerales, orientando a los desertores para que vuelvan a la escuela, atendiendo a mujeres que han perdido a un esposo e hijos que han perdido a un padre.

A donde vayan, vienen a orientar y no a juzgar, a estar presentes pero no para sermonear.

No hacen su trabajo solos. Lo hacen saber de inmediato. Son recelosos a la publicidad y los elogios. Pero permitieron al Tribune seguirlos varios meses, antes y después de la muerte de Gio, y su trabajo ofrece un vistazo a la violencia que aflige no sólo su barrio en Chicago, sino muchos otros.

Benny y Jorge. Jorge y Benny.

Incluso en los momentos más oscuros, se apoyan mutuamente para continuar, dos hombres que en algún momento fueron entrenados para odiarse mutuamente.

“Existe esta atmósfera, el aire, que en ocasiones es muy pesado. Existe una pared invisible”.

La Villita es hermosa.

Cuando Benny y Jorge piensan en el barrio, la palabra “hermoso” viene a su mente.

Piensan en la Calle 26 atestada en los días de verano con compradores que viajan de todo el Medio Oeste en busca de botas vaqueras y vestidos de quinceañera. Piensan en música y comida, fe y familia, la energía de los jóvenes, la intensidad de México transportada al norte, en Chicago.

Pero un trasfondo de violencia recorre La Villita.

Desde los sesenta, este espacio de 4.5 millas cuadradas, poblado por 79,000 personas, la mayoría hispanos, ha sido víctima de una guerra de pandillas, prolongada no por las drogas, sino por un ciclo violento en el que un homicidio incita al siguiente. Sus orígenes son oscuros incluso para los rivales quienes, una generación tras otra, mantienen vigente su lucha mortal con ladrillos, bates, botellas, tubos, pistolas, cuchillos, graffiti y burlas en Facebook.

El límite entre los lados enfrentados, el cual ahora es aproximadamente Ridgeway Ave., cambia ligeramente, pero la guerra permanece igual.

La pandilla Two-Six al oeste, Lating King al este.

Cada lado tiene su propia secundaria, su propia iglesia católica, su propio McDonald’s y su propia tienda de abarrotes La Chiquita. Cada pandilla tiene sus propias reglas, y los niños las aprenden pronto, así como aprenden a odiar a los niños del otro lado sin una razón clara. Cientos han muerto en el largo conflicto, miles han resultado heridos. Para cuando cumplen 18, los jóvenes que sobrevivieron pueden enumerar los funerales a los que han asistido y los amigos que han perdido.

Así son las cosas.

Benny y Jorge, como se les conoce en el barrio, alcanzaron la mayoría de edad a finales de los ochenta y principios de los noventa, Benny como un Latin King, Jorge como un Two-Six. La Villita era más violenta en ese entonces.

“Como si fuera el salvaje oeste”, dijo Jorge, quien pronuncia su nombre en inglés.

En la secundaria Farragut, en el lado este, Benny, cuyo padre murió cuando él era un bebé, comenzó a juntarse con las “palomillas”. Jorge codiciaba lo que los más grandes —los Latin Kings— tenían. Dinero, autos de lujo, chicas guapas. Respeto.

“¡Hombre! Era como que empiezas a ver eso, como que está bien y dices ¿cómo puedo ser como ellos?”, contó Benny.

Benny tenía 16 años cuando, en el léxico de las pandillas, se “unió”. Dejó la secundaria luego de cuatro años sin un diploma y terminó, en sus palabras, “parado en frente de mi casa, haciendo dinero”.

Durante sus años en la pandilla, pasó un par de meses en la cárcel condal por vender marihuana, pero escapó de lo peor de la violencia. No todos sus amigos lo lograron. Cada vez que uno de ellos era herido, sentía que su odio se endurecía un poco más contra los chicos del otro lado.

En esa misma era, milla y media al oeste, del otro lado de Ridgeway, Jorge era uno de esos muchachos.

Jorge estaba aún en la primaria cuando un vecino a quien admiraba lo introdujo al “estilo de vida”.

“El estilo de vida de la fiesta”, cuenta Jorge, “el estilo de vida de las pandillas, tú sabes, de los autos que puedes tener, el dinero que puedes hacer en las calles, el estilo de vida fácil”.

Jorge había sido criado para creer en el trabajo duro, no en la vida fácil. Su padre creció en las calles de Ciudad Juárez, México, y luego de varios años en Chicago ganó suficiente dinero como techador y obrero de la construcción para comprar a su familia una casa en el lado oeste de La Villita.

Pero su trabajador padre también era violento y alcohólico, y, aunque su madre procuró mantenerlo lejos de las pandillas, Jorge anhelaba un sentido de aceptación y conexión que no encontró en casa.

En el verano luego del octavo grado, Jorge superó el ritual de inicio de la pandilla —una golpiza por parte de un par de amigos— y se unió a Two-Six.

En retrospectiva, Jorge tiene un nombre para la seducción más fuerte de las pandillas.

“Falso amor”, dice. “Porque eso es lo que es. La pandilla te da falso amor”.

Clifford, la van grande y roja

“¿Quién este tipo?”, pensó Jorge cautelosamente la noche que conoció a Benny.

Jorge recordó escuchar algunas cosas sobre Benny, y quizá incluso lo persiguió en un auto con algunos amigos.

Se conocieron oficialmente en 1995, en una reunión auspiciada por la Universidad de Chicago, la cual estaba haciendo una investigación sobre la violencia en La Villita. Benny y Jorge fueron contratados para repartir encuestas a pandilleros. Para entonces, ambos habían encontrado la manera de salir de las pandillas, o casi.

Benny tuvo una revelación sobre la necesidad de dejar la pandilla una noche cuando se encontraba sentado en el porche posterior fumando marihuana. Drogado, se levantó y deambuló a la esquina.

Benny estaba “ajeno” —no estaba poniendo atención— cuando desde un auto alguien le gritó “¡Oye!”.

Volteó y comenzó el tiroteo. Las balas no le dieron pero le hicieron entender cuán rápido pudo haber perdido todo lo que amaba. Su vida es su bebita.

“Necesito un descanso”, le dijo a los muchachos.

La revelación de Jorge se dio tras un ultimátum. Su novia, quien eventualmente se convertiría en su esposa, decretó: Deja la pandilla o me voy

En la reunión en U. of C., Benny y Jorge sostuvieron una conversación, pero no fue sino hasta varios años después, cuando ambos trabajaban en YMCA, que cimentaron su identidad como un equipo.

La Y tenía una van grande y roja a la que le llamaban “Clifford”, por la caricatura del perro grande y rojo, y en ella rondaban por las atestadas calles de La Villita y Pilsen, entre los bungalós y casas de dos pisos de ladrillo, buscando a chicos que se quisieran subir e ir a un lugar diferente. Una película, la playa, a jugar baloncesto, a comer.

“¿Qué están haciendo?”, preguntaba Benny, bajando un poco la ventanilla, a los chicos que estaban en algún pasillo o una esquina. “¡Ya saben que esta es mi calle!”.

Entonces bajaba la ventanilla y sonreía, y quizá uno o dos de los chicos subía. Algunos días la van iba tan llena que era un milagro que los amortiguadores aguantaran.

“Ahí van Benny y Jorge”, decían los chicos mientras ellos pasaban, y a los jóvenes que quisieran escuchar, que sentían que había una mejor forma de vida, su discurso podría resumirse en algunas palabras:

Vamos a caminar juntos

Pastor Vic — El lado este

El pastor llegó temprano a la vigilia, a barrer el callejón y recoger la basura. La limpieza fomenta el respeto.

“¿Ese es el pastor Vic?”, se asombró Jorge la primera vez que vio a Víctor Rodríguez.

“Ese es el pastor Vic”, respondió Benny.

El pastor Vic no encaja en el cliché de un clérigo. Solía ser un hombre robusto con barba de chivo negra que complementa su cabello engominado hacia atrás. En los día de verano, prefería un jersey de los White Sox. Sus ojos oscuros eran intensos y su temperamento, admitió, irritable.

La iglesia del pastor, La Villita, era tan inusual como él. El olor a sudor, que subía del gimnasio de boxeo a la cancha de baloncesto, con frecuencia flotaba a través del decrépito edificio de ladrillos. Una vez al mes, la enfermería del primer piso se convertía en sala para quitar tatuajes.

Más que ninguna otra persona, el pastor Vic estaba influenciado por forma en que Benny y Jorge trabajan con los jóvenes.

No les restriegues la Biblia. Sólo tienes que estar presentes. Mostrarles que los amas. Caminar con ellos.

La vigilia de hoy, poco antes de que Gio muriera, fue en el lado este, para un Latin King de nombre Anthony quien fue apuñalado a muerte. Ya en el ocaso del día, varios jóvenes llegaron al callejón cuando Benny —bajo y fornido, muscular, de mediana edad y cabeza rapada— salió de su camioneta.

Benny es muy conocido en el lado este, e hizo la ronda entre abrazos.

Para entonces, los chicos del lado este también conocen a Jorge, y es bienvenido, pero Jorge se quedó más atrás, con los brazos cruzados sobre su amplio pecho, observando a través de su lentes polarizados. Jorge y Benny trabajan duro para mostrar que se preocupan por igual con todos los chicos, y que es importante para su mensaje que los vean juntos, al este y al oeste. Incluso así, hay momentos en que guardar la distancia es una muestra de respeto.

Mientras las velas parpadeaban en el pavimento, las mujeres del bario se congregaron detrás del pastor Vic, y frente a él, los hombres jóvenes. La mayoría de los Latin Kings en el grupo no vestían los colores de la pandilla —negro y dorado— pero algunos inclinaron sus gorras a la izquierda. Los Two-Sixes la inclinan a la derecha.

El consuelo del padre Vic esa tarde vino con una dosis de reprimenda.

“Esto es comunidad, muchachos, no son una comunidad hacia ustedes, ustedes son parte de nosotros”.

Su voz se fundió con el zumbido de los aviones, el ulular de las sirenas, los autos que pasaban y los perros que ladraban.

“Ustedes saben dónde estoy, saben dónde está Benny, saben dónde está Jorge, saben dónde está el padre Tom. Hay gente en torno a ustedes que quieren unirse y ayudar. Pero también queremos que sean responsables. Los amamos”.

‘Se trata de caminar con la gente’

Las vigilas en La Villita —a diferencia de los funerales y velorios— por lo general honran a alguien que murió violentamente, y pueden tornarse violentas. De hecho, una vigilia anterior para el mismo hombre, la noche que murió, terminó con los dolientes lanzando botellas a las patrullas. Ahora, el policía que recorrió el callejón antes del servicio permanece discreto por las esquinas y las calles.

Los muchachos tienen su propia seguridad. Esconden pistolas en los huecos de las llantas o buzones, fuera de la vista pero cerca, listos para usarlas si algún vigilante en la calle les advierte la presencia de algún rostro o auto desconocido.

“Hey…”, continuó el pastor Vic.

“La paz es un negocio sucio. La paz requiere trabajo. … La paz significa que perdonas. La paz significa que renuncias a tu derecho de venganza”.

Muchos de los jóvenes permanecieron en silencio, mirando fijamente, sin ofrecer una señal de lo que sentían.

Entre la muchedumbre había un hombre mayor que los demás, en sus 30, con un tatuaje de una lágrima debajo de su ojo izquierdo. Su camiseta lucía el nombre, con el negro y dorado de los Latin King, de un King asesinado cerca de ahí en el verano.

El hombre es un conocido pandillero y a su llegada a la vigilia fue recibido como una estrella. Abrazó a Benny y también a Jorge, una señal para los chicos del lado este de que la presencia de Jorge estaba bien. Cuando el pastor Vic pidió donaciones para la familia del hombre muerto, el hombre con el tatuaje de la lágrima se quitó su gorra y la pasó.

Cuando la vigilia terminó, el pastor Vic pidió a los muchachos que se llevaran las veladoras para que nadie faltara el respeto al homenaje.

Para cuando todos se iban, ya oscurecía. Benny detuvo a varios de los chicos. Las vigilas y los funerales son un buen lugar para conectar con los pandilleros.

Benny le dio su número de teléfono a uno de los jóvenes y le animó a llamarle.

“Hey”, le gritó a otro que acababa de unirse a los Latin King. “¿A dónde vas?”.

“Aquí a la vuelta”, respondió el muchacho.

“¿Sí?”, preguntó Benny.

“Sí”, le dijo el muchacho. Sonrió con suficiencia. “Sólo a la vuelta”.

“Está bien”, le dijo Benny para luego agregar las palabras que siempre dice en lugar de decir adiós. “Ten cuidado”.

Caminar con los muchachos en ocasiones significa dejarlos ir.

Fernando — El lado oeste

Fernando García fue baleado en ambas piernas a las 3:30 una madrugada del verano pasado cerca de una casa de dos pisos de ladrillos en La Villita donde solía vivir.

Su familia se había mudado un año antes —su madre lo quería fuera del vecindario— pero regresó para juntarse con sus amigos.

Mientras sangraba tirado en la banqueta, su primera llamada fue a Jorge.

Fernando llegó a pensar en Jorge como si fuera su padre. En la primavera, Jorge lo llevó junto con otros chicos, incluido su amigo Gio García, a México. Gracias a Jorge, habían aprendido a leer.

Antes de que llegara la ambulancia, en la oscuridad de esa noche de agosto, Jorge rezó con él por teléfono, y después, en el hospital, Jorge lo animó a pensar en el perdón de su agresor. Fue Jorge quien lo llevó a casa.

Un par de semanas después del tiroteo, Fernando rengueó hasta la oficina en el lado oeste de Urban Life Skills, un programa de intervención para pandillas afiliado a la iglesia Nueva Vida y que emplea a Jorge y Benny.

De 19 años, reservado y fornido, Fernando porta su gorra hacia abajo sobre sus ojos y la capulla de su sudadera bien ceñida. Se recargaba en un caminador de flores rosa que pertenece a la abuela de uno de los mentores. Está a préstamo a largo plazo para los muchachos que fueron baleados.

Fernando maldijo y dijo algo entre dientes mientras arrastraba el caminador rosa por el piso.

Urban Life Skills trabaja con jóvenes quienes, como Fernando, están en probatoria juvenil, y algunos que no lo están, ayudándoles, entre otras cosas, a terminar la escuela, encontrar trabajo y dejar las drogas.

La mayoría tienen entre 15 y 20 años. Jorge y Benny les dicen a todos los chavos.

Mientras Jorge cocinaba hamburguesas en la cocina, Fernando se sentó con varios más en el salón de techos altos y paredes blanda. Estaba amueblado con cosas baratas, con una mesa de billar, libreros de Ikea y una televisión para jugar PlayStation y ver YouTube.

El programa contra el abuso de sustancias estaba en sesión.

Fernando era apenas un adolescente cuando se hizo adicto a la poderosa droga PCP. Ambas pandillas tienen prohibido el PCP sobre la base de que conduce al consumidor a hacer estupideces, y en el estricto lado este, si a un Latin King se le sorprende usándola, sería golpead como castigo. En el lado oeste, a pesar de la prohibición, el uso de PCP es común. Fernando dejó la droga, pero aún lucha con el K2, una marihuana sintética que alivia su ansiedad desde el tiroteo.

Los jóvenes en la mesa toman turnos para contar historias de su verano.

Uno dijo que fumar marihuana le ayudó a lidiar con la muerte de sus amigos.

Otro habló sobre un amigo que fue asesinado poco después de ser liberado del centro de detención juvenil.

Fernando mencionó que las heridas en sus piernas le dificultan el subir las escaleras. Dijo que incluso fue al estudio bíblico, pero que el tiroteo lo dejó resentido.

“¿Esto es lo que tengo?”, se preguntó. Fernando batalló para lograr apoyar una de sus piernas, en la que aún hay alojada una bala, en una silla.

Cuando Fernando era más jóven, no aspiraba a unirse a una pandilla.

“Quería encerrar a todos esos hijos de la…”, dijo. “Yo quería ser policía, carnal”.

Un amigo lo presionó a unirse. El amigo ahora está muerto. El pastor Vic presidió su vigilia también.

“Por supuesto, compa, unirte a una pandilla es lo peor que puedes hacer en tu vida”, dijo Fernando. “Un montón de pandilleros dicen que hay muchas cosas positivas, pero hay muchas cosas negativas, compa. No eres más que un número. A ellos les importas una chin… . Dicen que te aman. Cuando estás vivo, ni siquiera te dicen que te aman, compa. Cuando estás muerto, ellos ponen en Facebook ‘Oh, RIP mi esc… esto y lo otro’. Les importas una chin…, compa”.

En ciertos estados de ánimo, Fernando ve su tiroteo como una segunda oportunidad.

Un día, tras ser dado de alta y mientras su madre cambiaba los vendajes, comenzó a llorar, avergonzado de lo mal que la había tratado.

“No me merezco una madre como tú”, recuerda haberle dicho.

Eres mi hijo, le dijo ella, y te amo de cualquier forma.

Recientemente, sus mentores le han hablado sobre dejar la pandilla —”separarse” es el término— pero dejarla no es tan simple como sólo alejarse. Requiere que te golpeen. Fernando estaría dispuesto a la paliza, pero duda por otras razones.

“Perdí a demasiados muchachos como para salir de la pandilla”, dice Fernando. “Si dejo mis banderas, los chicos del otro lado aún van a querer matarme, compa. Porque ellos aún van a pensar que eres un Two-Six, eres un Two-Six, cuando en realidad ya no lo eres”.

Jorge sabe que dejar la pandilla es complicado. Pasó bastante tiempo “con un pie adentro y el otro afuera”. Persuadir a Fernando que renuncie a ciertos comportamientos, como vagabundear en las calles —”mantenerse al margen a pesar de que aún está en el equipo”— sería un comienzo.

“Fernando es un joven capaz de hacer muchas cosas grandes en su vida”, dijo Jorge. “Y lo ha intentado, se lo reconozco, lo ha intentado”.

La fe de Jorge anima a Fernando, pero no siempre vence la tentación. Varias semanas después de haber sido baleado, Fernando estaba en una clase para el control de ira impartido por el departamento de probatoria cuando un video en Snapchat apareció en su teléfono.

Mostraba a un chico del lado este detrás de la antigua casa de Fernando en el lado oeste, alardeando con un arma.

Fernando se fue antes de la clase, con las piernas heridas, para ver qué pasaba, a pesar de saber que si surgía algún problema, no podría correr.

Pequeñas victorias — El lado este

En La Villita, los jóvenes son clasificados por su relación a las pandillas.

Aspirantes. Soldados. Líderes.

Por mucho, la categoría más amplia es neutrón. Un neutrón, en ocasiones llamado nada o nadie, no es un pandillero, es el término para el tipo de chicos que Benny ha convocado alguna tarde en la secundaria Farragut, en el lado este.

La encargada de seguridad llamó para decir que tenía una situación. Escuchó que un par de Latin Kings planeaban atacar a un alumno que les faltó el respeto en el almuerzo.

¿Podría Benny resolver el problema?

En una ocasión a principios de los 90, cuando Benny estaba en la escuela, Farragut fue cerrada debido a una batalla de todo el día que involucró a cuatro pandillas y cientos de estudiantes, Su reto ahora esa más pequeño, pero sabía cuán fácil los desprecios y los rumores pueden explotar entre los jóvenes que se despiertan cada día a la defensiva.

En una camioneta blanca, Benny pasó por la vieja escuela de tres pisos de ladrido, con el anuncio ocasional de “¡Fútbol de Pañuelo esta noche! ¡5:30!”. Benny siempre recluta chicos para los deportes; sí están jugando pelota, no están haciendo problemas.

Benny estaba familiarizado con los tres estudiantes a los que buscaba, y el neutrón, sabía, era un chico al que le gustaba bromear. Eso puede ser interpretado como una falta de respeto.

Eventualmente, Benny ubicó a uno de los Latin Kings, quien vestía el uniforme escolar de pantalones caqui y camisa azul marino, y le pidió que se acercara a la ventana.

¿Qué hay de nuevo?, preguntó Benny.

El King le dijo que hubo una discusión en la línea del almuerzo. Él no la vio, y pensaba que no era seria —pero el neutrón necesitaba saber cuál es su lugar. Y, en todo caso, sería una pelea uno contra uno.

Benny lo sabe bien. En el vecindario no existe tal cosa como peleas de uno contra uno.

“Si eres un neutrón y estás rodeado de Kings, ¿qué vas a pensar?”, dijo Benny al King. “Piénsalo”.

El muchacho asintió, pero tenía una pregunta: ¿El neutrón delató? Delatar hubiera sido peor que el desprecio inicial.

“Bueno”, dijo Benny, “creo que alguien vio la confrontación y le dijo a un maestro”.

Cuando Benny vio a otro King, le pidió que se acercara, lo tomó por el cuello y lo sacudió.

Ambos se rieron, pero Benny estaba serio y bajó la voz.

“Me entero de todo lo que pasa en el vecindario”, dijo Benny.

Con una carcajada, dejó ir al chico y los dos muchachos se alejaron.

Benny aún esperaba a que el neutrón saliera por las puertas de la escuela cuando vio a otro Latin King. “¡Fútbol de pañuelo estanoche”, le gritó.

El King se subió a la camioneta, y entonces, al enterarse de por qué Benny estaba ahí, salió y se unió a sus amigos. Regresó para decirle a Benny que no se preocupara. Que ya estaba resuelto.

Benny manejó un poco más, en busca del neutrón, y finalmente lo vio caminando con su novia.

Entra, le dijo Benny. El muchacho vio al Latin King en el asiento trasero y dudó.

Vas a estar bien, le aseguró Benny, y el muchacho entró.

Ambos, el neutrón y el King, fueron al fútbol esa noche.

No hubo noticias ni aplausos, sólo una pequeña victoria que es gran parte del trabajo.

Jugar por la paz

“Entonces”, Benny dijo a los jóvenes reunidos en torno al montículo de lanzamiento, “hay miles de razones para jugar softball en el barrio, pero la razón principal, la razón principal por la que jugamos softball es por esto”.

En el cálido sol al inicio del otoño, en el terreno neutral de un parque a unas millas de La Villita, los jóvenes del este y el oeste se reunieron.

“Es para juntar a todos en el vecindario”, continuó Benny, “y tengan la oportunidad de conocer a alguien más, para tener la oportunidad de hacer un amigo. Hemos hecho esto por…”.

Vio de reojo a Jorge, quien estaba a unos pasos a su derecha, asistiendo, mientras los autos pasaban por la carretera Eisenhower.

“¿Unos siete años, Jorge?”.

“Es la séptima reunión anual interbarrios”, dijo Jorge.

Algunos de los jugadores tienen tatuajes en lugares visibles —nudillos, cuellos, muñecas, rostros— pero todos lucen la misma camiseta. Al frente se ven dos viejos en sombrero, uno llamado Rocko, por Jorge, y el otro Blanco, por Benny. En la espalda dice “Jugar por la paz”.

“Son camisetas que espero se lleven y las usen en el barrio”, dijo Benny. “Lúzcanlas con orgullo, ¿de acuerdo? Por favor. Ustedes representan algo muy grande”.

“Es por eso que tengo esperanza para estos muchachos, porque la gente a mi no me abandonó”.

Durante las siguientes horas, todos jugaron. Cuatro juegos. Este vs. Oeste. Carne, frijoles y arroz para unas 200 personas, servidas por Benny y Jorge.

En La Villita, el softball es una herramienta de paz, un acto radical en un barrio donde los pandilleros pueden ser violados —golpeados— por asociarse con pandilleros del otro lado. Se hizo popular antes cuando Benny y Jorge hacían la ronda en la camioneta grande y roja de YMCA.

Benny recuerda un día en particular, mientras se dirigía a un juego de softball.

“Había como 60 personas allá afuera y yo estaba como que ellos se habían peleado o algo. ¿Qué demonios está pasando? Salí. Sólo tenía dos softballs conmigo en la bolsa y las bases. Era todo. Y todo estaban como ‘¿Qué pasó? ¿Vamos ajugar?’”.

Rápidamente, formaron seis equipos. La siguiente temporada, ocho. Después 10. Luego el interbarrios.

Cuando los jóvenes juegan a la pelota entre ellos, su postura y expresiones cambian. Los muchachos que son taciturnos en la calle, sonríen. Jorge y Benny ven la misma transformación cuando llevan a los chicos a remar en kayak, a la tirolesa o simplemente a cenar a Portillos en los suburbios. En estos lugares seguros, ellos encuentran camaradería, incluso amor, fuera de la hermandad de la pandilla.

“Sáca a los chicos de su elemento y son niños”, dijo Jorge. “Olvidamos que su infancia les fue robada”.

Todo cuanto Benny y Jorge hacen está cargado con esa esperanza. Devuélvanles una infancia, guíenlos hacia una madurez.

Al final del día, los del lado este ganaron tres de los cuatro juegos, pero los ganadores y perdedores volvieron por igual a casa con camisetas idénticas con un verso bíblico del Libro de los Proverbios inscrito en la espalda:

“Cuando la vida de la gente complace al SEÑOR, incluso los enemigos están en paz con ellos”.

Adiós Gio —El lado oeste

En la mañana del miércoles 9 de noviembre, un niño de 13 años fue baleado en el lado este de La Villita.

Doce horas después, en el lado oeste, Giovanni García estacionó en doble fila su camioneta verde y vieja en frente de la casa de su primo. Su hermano más joven estaba en el asiento posterior. A Gio le gustaba transportar a sus familiares.

Una camioneta negra se le emparejó.

“A todos les vamos a disparar”, gritó alguien desde dentro. Bajaron una ventanilla y comenzó el tiroteo.

Media hora más tarde en el Hospital Mount Sinai, Gio, de 18 años, quien había sido baleado en el pecho, fue declarado muerto.

No había nada que sugiriera que Gio estuvo involucrado en el tiroteo del niño en el lado este esa mañana, pero su muerte parecía ser una represalia. Este era el ciclo de la violencia en acción.

La vigilia de Gio se llevó a cabo una tarde fría y oscura de noviembre en la calle donde fue asesinado. Dos autos yacían en la banqueta, uno con las llantas ponchadas y los rines retorcidos. Eran los autos contra los que Gio había chocado luego de acelerar, en un intento por perseguir a los gatilleros y golpear su vehículo, pero se desmayó al volante.

En el pavimento aún yacían vidrios y pedazos de plástico de las luces.

Una vez más, el pastor Vic lideró el servicio.

“Hay un espíritu de muerte en este barrio y necesitamos unirnos contra eso, necesitamos intentarlo”.

Jorge, quien se apresuró al hospital la noche en que Gio fue baleado, estuvo ahí esa tarde, inquieto con su gorra. También lo estuvieron Benny y varios de los hombres con los que trabajan. Uno de ellos sollozó en sus manos. Querían a Gio como a un hermano menor.

Otros muchachos van a los programas sólo porque es un requisito en su probatoria, pero Gio —amigable y entusiasta con su gorra y sudadera de los Yankees— asistía porque quería.

“Él era el muchacho que te llamaba los sábados”, dijo Paulino Vargas, uno de los mentores, al círculo de dolientes. “Podías pasar con Gio los siete días de la semana, era cosa suya”.

Gio tenía familiares hombres que eran Two-Sixes, entre ellos un hermano mayor en prisión, y creció con muchachos que se unieron a la pandilla. En las calibradas tonalidades del barrio, Gio era considerado menos que un Two-Six pero más que un neutrón, y conocía a todos. Pandilleros, fresas, patinadores, atletas, sus amigos de Urban Life Skills. Todos estuvieron en la vigilia. Fernando vino, ya sin bastón, pero aún rengueando.

Hacia la parte posterior del círculo de dolientes había un joven llamado Luis López. Se había estacionado un poco más adelante en la calle la noche que su amigo Gio fue baleado y atestiguó el incidente desde el retrovisor. Ahora estaba ahí observando la escena debajo de su gorra de béisbol y con la mano de Jorge en su hombro.

Luis recuerda sus primeros encuentros con pandilleros, como un niño pequeño jugando en el agua de los hidrantes abiertos mientras los pandilleros se juntaban por ahí cerca. Tenía 10 años la primero de sus amigos fue asesinado.

“Cuando mi primer amigo murió, para mí fue como que me retracté, yo no voy a hacer eso”, dijo. “Pero al mismo tiempo, me viene a la cabeza, que la chin…, ¿me voy a alejar cuando acaba de morir? ¿Eso cómo me hace lucir? ¿Lo dejo pasar como si nada? Joder, no. Es como ¿cómo puedo darle la espalda a esto? Y simplemente continúa”.

Desde la muerte de Gio, Luis se siente cada vez más poseído que nunca por una pregunta que se escucha en La Villita: ¿Quién sigue?

La pregunta se cernió sobre la vigilia mientras jorge hablaba, con su voz ronca de cansancio.

“Nunca sabremos cuándo será la última vez que veremos a alguien o cuando van a verme”, dijo. “Puede ocurrirle a cualquiera de nosotros. Muestren amor al prójimo. Muestren respeto al prójimo. Abrácense. Díganse que se aman. No tengan miedo, como hombres, decirle a la gente te quiero, te amo”.

Conforme los dolientes se dispersaron, el hermano menor de Gio, quien recibió un rozón de bala la noche en que Gio murió, se recargó en uno de los autos chocados y lloró.

Gio fue enterrado dos días después. Esa tarde, Jorge fue a compartir alimentos con la familia de Gio y Benny se dirigió a la oficina, en el lado este, de Urban Life Skills. No llevaba mucho tiempo ahí cuando su teléfono sonó.

Y pronto, justo como Jorge había hecho un par de días antes, Benny manejaba hacia el Hospital Mount Sinai.

Aarón Pérez fue el siguiente.

Aarón — El lado este

Benny fue al hospital. Después fue a la escena del crimen.

Al día siguiente, Benny ordenó pizza y se sentó con algunos de los amigos de Aarón.

“A Aarón no le hubiera gustado que pusieran en peligro sus vidas o su libertad en busca de venganza”, dijo Benny entre lágrimas.

Los chicos se sentaron en silencio, con los codos en las rodillas, viendo al piso.

Aarón tenía 15 años cuando conoció a Benny. Estaba en probatoria y había sido acusado por un tiroteo en territorio Two-Six. Un año antes, su hermano mayor, un Latin King, había sido muerto a tiros sobre Ridgeway Ave. Con frecuencia los muchachos más jóvenes siguen a sus hermanos a la pandilla.

En un principio, Benny encontró en Aarón a un chico desafiante que maldecía demasiado, pero maduró y, conforme pasaron los meses, se convirtió en uno de los chicos más confiables en el programa de Urban Life Skills.

Según su oficial de probatoria, Aarón tenía una buena oportunidad para una beca en el departamento de probatoria. Pero lo balearon a muerte mientras caminaba con un amigo en medio de una tarde, cerca de una estación de bomberos tapiada en una calle flanqueada de casas de dos pisos de ladrillo café. Era su cumpleaños 18. Dejó a un niño recién nacido.

Cuando Benny visitó la escena del crimen ese día, un oficial le dijo que Aarón debía haber estado cabeceando cuando el asesino se le acercó y abrió fuego. El oficial también le dijo que la herida en la cabeza de Aarón todavía humeaba cuando la policía llegó.

Fue “un desmadre”, diría Benny después sobre lo explícito que fue el policía, pero sabe que los oficiales ven demasiadas cosas, así que sólo asintió.

Benny se quedó en la escena por mucho tiempo, consolando a los amigos y familiares de Aarón. La madre de Aarón le pidió que viniera, y así lo hizo, aunque eso representara perderse el reporte de calificaciones de su hijo.

Es lo menos que podía hacer por una madre que ya perdió a dos muchachos.

Dos días después, otra vigilia. Nuevamente, el pastor Vic habló.

“¿Hasta cuándo va a ser suficiente?”, preguntó.

Fue una mera coincidencia que la vigilia de Aarón ocurriera el día del East Side Turkey Bowl, un juego anual de fútbol en el parque La Villita, pero la coincidencia fue fortuita. A través de los años Benny y Jorge han aprendido que es importante ofrecer a los chicos momentos de esperanza luego de momentos de aflicción.

“Después de esto, vamos al parque, a comer y celebrar su vida, compa”, dijo Benny, sabedor de que para algunos de los muchachos sería su única comida de Acción de Gracias.

Esa noche, en el nuevo parque construido junto a los descomunales edificios de la Cárcel del Condado de Cook, mientras su hermano mayor, un ex Latin King, ayudó a freír pavos, Benny se paró en el campo, lanzando el balón a los muchachos que reía, y él reía con ellos.

Las mañanitas

¡Qué linda está la mañana,

en que vengo a saludarte!

Era un viernes en la noche, en el que hubiera sido el cumpleaños 19 de Gio, y en el asiento delantero de su camioneta, Jorge cantaba bajito “Las Mañanitas”, la tradicional canción mexicana para los cumpleaños.

Habían sido unos días difíciles. La muerte de Gio, luego la de Aarón. Jorge había planeado para ir a casa temprano para cambiarse. Pero cuando los muchachos escucharon eso, enviaron súplicas y protestas por mensajes de texto, y así, con un par de otros menores, hizo el recorrido por La Villita, levantándolos, casa por casa, para luego manejar al oeste, cantando.

El día en que tú naciste,

nacieron todas las flores

Esos viajes en la camioneta es uno de los trabajos más importantes que Benny y Jorge hacen. En el camino, es fácil hablar y los chicos se relajan más con cada milla que se alejan de la ciudad.

En el asiento posterior, algunos muchachos dibujaron señales de pandillas en las ventanillas empañadas, pero las borraron antes de ser descubiertos. Ya en su destino —un Steak ‘n Shake en Downers Grove— les pareció divertido notar que eran los únicos “mexicanos” ahí. Cuando uno de los chicos pronunció mal la orden de papas fritas que pidió, los demás le hicieron burla.

La pasaron bien, y en el camino de regreso a casa contaron historias sobre Geo.

“Estoy muy agradecido”, les dijo Jorge mientras la camioneta se desplazaba sobre el camino oscuro. “Agradecido de que nos permitiera caminar con él, de ser parte de su vida”.

Una misión

A Jorge le dolió el estómago durante dos días.

Pero eso no le impidió cumplir con su cita regular una mañana de este invierno a un grupo de jóvenes en una instalación suburbana contra el abuso de drogas. Para el final del día, Jorge estaba internado, alistándose para que le sacaran el apéndice.

Durante su estancia en el hospital, Benny vino a visitarlo, por supuesto. Al igual que el padre de Gio. Los muchachos de Urban Life Skills le llegaron un póster hecho a mano que decía “Asesino de Apéndices”.

Jorge regresaría pronto a trabajar, pero la cirugía fue un recordatorio de algo que él y Benny han pensado últimamente. Deben cuidarse más de ellos mismos. Todos esos tacos tarde en la noche contribuyeron.

“Jorge está gordo”, bromeo Benny, “y yo engordé con Jorge”.

Benny tiene cuatro hijos, Jorge dos. Elsa, la esposa de Benny, le anima a que llegue temprano a casa porque dice que es demasiado peligroso estar afuera.

Alma, la esposa de Jorge, quien hace todos esos años le dijo que si no dejaba la pandilla, ella lo dejaría, no lo presiona a dejar su trabajo —es su llamado, dice ella— pero cuando él esté listo para dejarlo, ella estará lista.

Los éxitos que Benny y Jorge han tenido vienen con poca fanfarria o dinero, y la recompensa quizá suene insignificante. Pero no para ellos.

La recompensa es el joven bipolar quien está agradecido cuando Benny le lleva pañales para su bebé a las 10 pm.

Es Fernando perdiendo peso, intentando dejar el PCP y manteniendo la terapia para su ira y pesadillas.

Es la forma en que los chicos se abren cuando Benny y Jorge los llevan a algún lugar a mostrarles cómo es la vida más allá de La Villita.

Y es el sentimiento de que cada uno ha encontrado a un hermano, una hermandad que han ampliado a los más jóvenes a quienes han entrenado para continuar con el trabajo.

Con Benny, dice Jorge, “no tengo que soportar todo yo solo, el dolor de quedarme con cosas dentro, de no poder hablar a la gente”.

“Ama a la gente cuando le va mal”, dijo Benny de Jorge. “Un verdadero hombre de Dios”.

Algunos dicen que la vida en la pandilla no es tan atractiva como solía ser para los jóvenes de La Villita. No todos visten colores de pandillas. Los chicos ahora tienen más oportunidades —para salir del barrio, para participar en programas— que las que tuvieron Benny y Jorge, y en buena medida es por ellos.

Pero la división y peligro permanecen, mientras eso siga, Benny y Jorge continuarán adelante.

El pastor Vic dice que es su misión.

“La misión es tomar esa cuesta”, dice el pastor Vic. “Corres cuesta arriba. No te es agradable. La gente te dispara. La gente quiere matarte, pero eso es la misión. Lo que Benny hace, lo que Jorge también hace, es una misión”.

Ellos siguen compartiendo lo que han aprendido:

Que la caminata es larga. Y que cada chico es distinto.

Que la pérdida es inevitable. Y que el éxito por lo general discreto.

Que es bueno decir “te amo”.

Que tus enemigos pueden ser tus amigos.

—Este artículo fue escrito porPor Peter Nickeas, E. Jason Wambsgans y Mary Schmich. Grace Wong, reportera de Chicago Tribune, también contribuyó en este reportaje