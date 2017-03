Chisme, chisme: Pillan a Andrés Guardado en chat erótico

Andrés Guardado, el mediocampista de la Selección Mexicana fue descubierto en pleno videochat con una chica argentina por los de la revista TV Notas y la conversación era tan íntima, que Guardado se olvidó de su apellido y hasta se desnudó ante la cámara de la computadora.

Según la publicación, Guardado comenzó el videochat a la 1:20 a.m. en Texas, (aunque no se dice en la nota, podría haber sido después del partido de la Copa Oro de la Selección el mes pasado) y recostado en la cama, el jugador le pidió a la modelo argentina que comenzara “la plática”.

“Baja más la cámara, quiero verte desnuda”, aseguran que le dijo. Y para terminar, le dijo a la chica que “había sido un placer” y prometió que seguirían en contacto.

Con tanto escándalo que han desatado los de la Selección de este tipo, se deduce que a los muchachos de la selección les afecta eso de la concentración antes del partido.

Brad Pitt, el más rico del mundo (él se siente así)

El actor Brad Pitt estuvo ayer en Cancún, Quintana Roo (México) en visita de promoción del filme “Moneyball”, confesó en entrevista al diario mexicano Reforma que se sentía el hombre más rico del mundo, por sus hijos.

“Todos los días descubro algo en ellos que me hace feliz. Ahora están aquí conmigo. Angelina (Jolie, su pareja) es quien organiza a la familia, es muy buena para eso, pero la vida con niños (seis hijos en total) siempre es una especie de caos… y me gusta. La locura nunca ha sido un problema. Me siento extraño cuando la casa está tranquila”, agregó.

Al principio, la sensación de calma es grandiosa, explicó, pero de pronto empieza el ir y venir, alguien peleando, alguien jugando o llamando a papá. “Es acogedor”, afirmó.

Daddy Yankee y Prince Royce juntos en Premios Juventud

Daddy Yankee encenderá con su ritmo los Premios Juventud cuando el próximo jueves, 21 de julio, interprete junto a Prince Royce en el Bank United Center de Miami ante una de las más grandes audiencias de la televisión nacional el tema “Ven conmigo”.

“Estoy listo para encender la tarima de Premios Juventud junto a Prince Royce y poderle dar a todos los fans lo que han estado esperando. ¡Les aseguró que nuestra presentación va a estar a otro nivel!”, comentó Yankee en declaraciones que dio a conocer su publicista.

Premios Juventud se verá en Estados Unidos y Puerto Rico a partir de las 8 p.m. por Univision.

Thalía aún sufre por la muerte de su madre

La cantante mexicana Thalía sigue en un doloroso duelo por la muerte de su madre y comparte su sentir en su perfil de Twitter. “Ya no me sabe el día, menos la dicha, se me entristece el corazón. Lo que te extraño, vida, y lo que sufro es tan inmenso como el sol”, escribió.