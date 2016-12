Jennifer López estaba cansada de los celos de Marc Anthony (VIDEOS)

La separación de los cantantes Jennifer López y Marc Anthony tras siete años de matrimonio, no fue una decisión que tomaron de un día para otro y para los allegados a la pareja, no fue una sorpresa.

Según fuentes cercanas a la pareja, López estaba “harta” de los celos y la actitud manipuladora de Marc.

“Esto no es una sorpresa. Marc es muy controlador. Al principio a ella le gustaba porque le hacía frente, y en los primeros días él estaba muy enamorado de ella”, dijo Phillip Bloch, estilista de la cantante, en una entrevista para el “Mail on Sunday” y declaraciones que retoma Reforma.

De acuerdo con fuentes allegadas a la pareja, la actriz y cantante estaba ansiosa por anunciar el fin de su matrimonio y se encargó de planearlo cuidadosamente desde hace unos meses, esto a pesar de que se les vio juntos en eventos públicos como la gala “Samsung Hope for Children”,el pasado 7 de junio o en la entrega de los Grammy americano en febrero, donde por cierto, se vio la tensión ya existente en la pareja cuando presentaron un premio.



Suegra metiche, deudas, un video escandaloso y William Levy, entre los factores

Otro de los rumores es que la pareja comenzó a tener más discusiones luego que la madre de Jennifer López, Guadalupe, se mudara con ellos a su mansión en Long Island (Nueva York), en 2008, para ayudarle a su hija a cuidar a los hijos de la pareja, Max y Emme.

“También se pelearon cuando ella se enteró de que Marc debía millones de dólares en impuestos pendientes sobre la propiedad de Long Island”, declaró Ed Meyer, cineasta y socio de Ojani Noa, primer esposo de la cantante, al Mail on Sunday.

También surgieron especulaciones de que el desnudo parcial que realizará la actriz en su próxima película, What to Expect When You’re Expecting, podría tener algo que ver con el rompimiento.

“De acuerdo con el guión, Holly, el personaje de Jennifer, desnuda sus senos (en una escena) con Rodrigo Santoro”, contó una fuente a Life and Style.

Por si fuera poco, también se especula con un segundo video sexual con el que Ojani Noa habría chantajeado a su famosa ex mujer; además, amenazó con que ese no es el único video con imágenes comprometedoras.

Otro rumor señala que al salsero no le agradó nada el videoclip de una de las recientes canciones de López, “I’m Into You”, en el cual aparece William Levy, a quien la cantante abraza y besa.



Los amores de la López

Mientras tanto, López ya lleva tres matrimonios fallidos: El primero con el cubano Ojani Noa, con quien se casó en 1997 y a quien según el propio Noa, dejó por el rapero y mogul del hip hop Sean “Diddy” Combs con quien grabó un video y vivió varios escándalos, como el tiroteo en un club nocturno.



Luego, López se casó con su bailarín Chris Judd en 2001, quien bailó con ella en el video “My Love Don’t Cost a Thing”.



A Chris, Jennifer lo “dejó” por sostener un noviazgo con Ben Affleck; la pareja se conoció durante el rodaje de la película “Gigli” (fuertemente criticada) y Jennifer tuvo un cameo especial en el filme “Jersey Girl”.



La pareja recibió demasiada atención por parte de los medios y hasta Ben apareció como modelo de JLo en su video “Jenni From the Block”. (Lo que hace el amor).



En ese entonces trascendió que Affleck terminó el romance con la actriz en 2004. Poco tiempo después, en junio, López contrajo matrimonio con Marc Anthony, que se divorció de manera exprés de la Miss Universo puertorriqueña Dayanara Torres y madre de sus hijos, Christian y Ryan.

Juntos, protagonizaron el filme “El Cantante” (2006), basado en la vida de Héctor Lavoe y que fue duramente criticado.



Ahora ya están ligando sentimentalmente a López con el actor cubano William Levy, quien recientemente se separó de la madre de sus hijos, Elizabeth Gutiérrez.

En tanto, Marc y Jennifer siguen siendo los productores del reality “¡Q’Viva!/The Chosen”. Hasta el momento, no han revelado qué pasará con este proyecto.