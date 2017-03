Ni tan angelito… Enrique Castillo

MÉXICO– Domingo Enrique Castillo Escudero no dejó una buena imagen tras su paso por la agrupación Los Ángeles Negros como cantante, hace 30 años.

El fundador del grupo chileno con 46 años de trayectoria, Mario Gutiérrez, asegura que era una persona irreverente a quien, incluso, tuvieron que demandar tras su salida del grupo por hacerse pasar por Germaín de la Fuente, primer vocalista.

“Él hizo un disco o dos, era una persona que la verdad tenía conectado el cerebro con otra glándula que no correspondía. Duró muy poco con nosotros, una persona que tuvimos que demandar porque se andaba presentando en algunos escenarios como Germaín de la Fuente”. dijo.

Gutiérrez enfatizó que Enrique Castillo, quien entrara como vocalista oficial en 1981 y hoy malvive en una combi cerca del Acueducto de Los Remedios, siempre fue “un chico rebelde”, alguien desafiante que utilizaba la credencial del grupo para darse a conocer.

“Más allá de tener un sueldo, ganar un dinero, lo tiraba; recuerdo una vez en Sullivan venía un coche por la acera y en sentido contrario, yo lo vi a dos cuadras y dije: ‘Yo conozco a un sólo loco que lo haría’. Y era ese loco”, indicó.

El guitarrista y líder actual mencionó que Enrique Castillo alguna vez subió con alcohol en la mano al escenario, algo que tampoco está permitido dentro de la agrupación.

“Eso no lo permitimos nosotros y más allá de su condición vocal, que tenía una bonita voz -y digo eso porque no lo he escuchado-, como ser humano muy desubicado, una persona irreverente hacia el público, irreverente a la responsabilidad que tenía”, agregó.

Mario Gutiérrez destaca que no sabe nada sobre la situación actual, económica y sentimental de quien pusiera voz a temas como “Maldito Piano” y “Locamente Mía” en los 80.

“¿Ahora en qué situación esté…? La verdad, lo ignoro, estamos muy ajenos a eso, porque cada quien construye su propio futuro, si no es previsor de lo que está haciendo y no podemos sentirnos responsables al respecto, cada quien es responsable de su futuro”, finalizó Gutiérrez.