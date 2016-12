Por qué el acento de Pablo Escobar en ‘Narcos’, te hará ver ‘El patrón del mal’

CHICAGO- El nombre de Pablo Escobar vende. Odiado y admirado, el capo colombiano (1949-1993) ha sido sinónimo entre otras cosas, de mucha plata.

Películas, documentales, libros -de sus sicarios, hermanos y amantes, cada uno contando su propia versión de Pablo-, canciones, videojuegos, especiales y series de televisión, han tratado de bordar la figura de Escobar.

La más reciente es en la serie original de Netflix, “Narcos”, cuya primera temporada de diez capítulos, se estrenó el pasado 28 de agosto.

Creada por Chris Brancato, Carlo Bernard y Doug Miro, da una perspectiva muy norteamericana del negocio de la droga en la década de los 80.

Su narrativa, el tratamiento, la historia, resulta atractivas principalmente para el mercado norteamericano. Es interesante, precisa.

También lo haría de maravilla para el mercado latinoamericano. Pero, tiene un pequeñito detalle que cambia todo: El acento de algunos de los protagonistas. Y ahí, al oído, pierde su encanto.

El personaje de Escobar lo interpreta el actor brasileño Wagner Moura y aunque habla español, le brota su acento brasileño. Un personaje que requiere un acento “paisa”, propio de Antioquía, Colombia, y que aunque ha sido uno de los estereotipos de la zona y del pueblo colombiano en general, era necesario. Escobar era un paisa.

La serie que tiene en su reparto de primera temporada a actores como los mexicanos Bruno Bichir, Ana de la Reguera y Stephanie Sigman y los colombianos Manolo Cardona y Juan Pablo Raba (que se la rifa en el papel de Gonzalo Gaviria), no es realmente un contenido para los latinos.

Por ese mismo rubro, está el acento del magnífico actor puertorriqueño Luis Guzmán que interpreta al narcotraficante José Gonzalo Rodríguez Gacha, alias “El Mexicano”. Sí, se le sale su bello acento puertorriqueño, otro que ocasiona “corto circuito” al escucharlo como el narco. Y Ana de la Reguera y Stephanie Sigman (que sale a lo Virginia Vallejo) están preciosas, actúan bien… pero no dan el acento colombiano.

Ese es el “pelo en la sopa” de “Narcos”. Y eso no ha pasado desapercibido para los televidentes latinos. Y lo han hecho notar en Twitter.

Tweets about narcos acento



Comencé a verla y estoy en el cuarto capítulo. El acento, es lo que me ha impedido como televidente, ver a este Escobar.

Ahí mismo en Netflix, me salté a ver “Pablo Escobar: El patrón del mal” (Telemundo, 2012 y basada en el libro “La parábola de Pablo” de Alonso Salazar) donde el actor colombiano Andrés Parra interpreta magistral al capo.

Como lo describí en 2012 en entrevista con el actor, “Parra tiene esa capacidad que sólo poseen unos cuantos actores de realmente convertirse en el personaje que interpretan, de borrar cualquier vestigio de su propia personalidad y ser en escena ése al que dan vida en la ficción”.

Parra, sin parecerse físicamente a Escobar, logró moverse, hablar, mirar, como Pablo.

No lo imita. El actor lo bordó, como decimos en mexicano, “lo hizo a mano”. Fue posible porque lo estudió, pero tampoco lo encerró en un paradigma. Ya en pantalla chica, en la serie, dejó al personaje simplemente ser.

A Escobar lo describió así:

“En la mente de Escobar cambiar un pañal y poner una bomba era posible. No había culpa, no hay vergüenza, no hay miedo, no hay pudor, él no tenía eso (…). Para la mente de Escobar, asesinar a un candidato presidencial (Luis Carlos Galán) era lo que tocaba hacer, por su propio bien, dentro de su esquema”. Pertenece a ese tipo de personas que quién sabe de dónde la naturaleza los trae. La habilidad que tenía para el crimen y para el mal es innata. Nació para eso, esa era su genialidad, se dio cuenta, y lo hizo. Ningún criminal ha hecho lo que hizo Escobar. Él puso el estándar, un punto demasiado alto. Mató a un Ministro de Justicia en ejercicio (Rodrigo Lara Bonilla), siendo él un bandido. No era miembro de una organización terrorista, no era un guerrillero, no era un paramilitar, era un individuo”.

Y eso, no veremos nunca en el Escobar de la serie “Netflix”. Pero cada quien su Pablo. Sólo que al de “Narcos”, ahora sí que como personaje lo mata el acento, o la falta del mismo.

Netflix y lo ‘latino’

Además de agregar una barra de programación en español donde hay telenovelas -y muchas- agosto fue el mes en el que Netflix estrenó dos contenidos propios con temática latina, la serie “Club de Cuervos” y la mencionada “Narcos” y que anunció su próxima producción, “Ingobernable”, protagonizada por Kate del Castillo y que se filmará en México en 2016 para transmitirse ese mismo año.

Del director de “Nosotros los Nobles” Gaz Alazraki y protagonizada por Luis Gerardo Méndez, “Club de Cuervos”, es un hito al ser la primera serie en español de Netflix.

Narra las peripecias de una familia que, al morir su patriarca, tendrán que saber qué dirección darle al equipo de fútbol, Club de Cuervos. Salen a flote temas como el machismo, clasismo y hasta racismo.

El único “pero” de “Club de Cuervos” es que es sumamente “nice”, retratando el mundo de la gente bonita, gente bien.

De esa esperamos que en su segunda temporada nos deje a un lado las pataletas, dramas y problemas de dos niños ricos, Salvador Iglesias (Méndez) e Isabel Iglesias (Mónica Treviño), los medio hermanos incómodos, y nos lleve un poco a la problemática de los jugadores, de la gente de la tribuna, que es al final, la que llena los estadios y la que potencialmente ve Netflix.

Si no, se queda en ser una serie de niños bien para niños bien. Y de eso hasta los “juniors” se aburren.

Y volviendo a “Narcos”: Netflix ya anunció su segunda temporada de este, un contenido sobre latinos pero no del todo para nosotros.

No diría que se trata de apropiación cultural. Se trata de un contenido en su versión anglo, para anglos.

Ya no estamos en los tiempos en que el cine y la televisión pueden tomar personajes y caracterizarlos de cierta raza u origen. Si bien el público siempre se ha dado cuenta, ahora, demanda respeto y honor a sus diferencias, a su origen. Y es trabajo y compromiso de un actor, sin importar su raza, lograrlo – lo vimos en el caso del actor español Óscar Jaenada al interpretar a un mexicanísimo ícono, Mario Moreno “Cantinflas” y que sí, lo logró- aún con sus personajes más polémicos, como lo es Pablo Escobar.

Para ver -y escuchar- al Escobar “paisa”, ahí mismo tenemos a “El patrón del mal”.