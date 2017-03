Apoya ‘El Jefe de Jefes’ de Los Tigres del Norte a ‘La Jefa’, Hillary Clinton

CHICAGO_ Leyendas e ídolos de la música mexicana y latinoamericana, Los Tigres del Norte han cosechado en sus casi cuatro décadas de carrera artística, no sólo una gran discografía y éxitos, también el cariño y respeto del público.

Y todo se lo han ganado a pulso, con trabajo. Porque nada se gana en cinco minutos, ni teniendo los millones de “likes” y seguidores en las redes sociales, como bien dice “el Jefe de Jefes”, Jorge Hernández.

Hace falta algo más que la tecnología, el contenido y el contacto.

“Todos los días tienes que ver cómo puedes innovar y preocuparte por eso, ahora todo es con la tecnología, que ha venido a cambiar la forma de pensar y de actuar. Muchos pueden pensar que porque tienes muchos ‘likes’ ya la hiciste y eso puede ser mentira. Sí, te ven (los seguidores en las redes) pero no consumen tu producto. Hay que contar los que te van a ver (a los conciertos). Los que están contigo en tus presentaciones, que son los que tienen realmente un valor”, dijo en entrevista telefónica y sin rodeos Jorge Hernández.

Es por ello que Los Tigres del Norte buscan siempre estar presentes, ya sea alternando en proyectos fuera de su género o en su participación reciente como coaches en el reality “La Voz México”, pero siempre respetando su esencia.

De esos artistas populares de la música mexicana de la “vieja guardia” a la que pertenecen figuras como los fallecidos cantautores Joan Sebastian y Juan Gabriel, así como Vicente Fernández, “Los jefes” de la música norteña tienen un espacio y un lugar en la historia musical de México.

Son de esos ídolos que ningún artista de la generación actual parece ni siquiera hacerles mella.

Al preguntarle a Hernández su postura sobre el tema, mide bien sus palabras. Las cuida, porque quiere ser preciso y no busca en absoluto ofender a nadie. Es su apreciación, la de alguien que ha recorrido un largo camino musical.

“Las nuevas generaciones están un poco perdidas de lo que significa la música para la gente. Ha tenido una devaluación la forma en cómo piensan los nuevos intérpretes de la música en todas las áreas, tanto en el pop como en el área de nosotros, el área norteña o música popular mexicana. Pero sí, hay una gran crisis en los nuevos intérpretes, una crisis de conciencia de lo que verdaderamente deben interpretar. Están cantando canciones que no tienen un significado para el público, no hay esfuerzo. Se nota que nadie tiene el camino correcto para ir dirigiéndose con el público de manera como lo hemos tratado de hacer todos los de la vieja guardia como lo acabas de decir, como el caso de Joan Sebastian, y ahora más reciente de una gran persona que queríamos mucho y que seguimos queriendo, Juan Gabriel, y con el intérprete que todavía vive pero que ya no está en su trabajo que es Don Vicente Fernández, ¿no? Entonces tenemos ahí tres voces, tres estilos y tres músicas diferentes en esos tres géneros donde hay una gran crisis artística y eso se ve reflejado ya en el ambiente musical”, reflexionó Hernández.

Desde ese primer disco en 1968, los originarios de Rosa Morada, Sinaloa, que posteriormente hicieron vida y carrera en San José, California, han caminado por el sendero de contar, como lo dice la introducción de su tema “Jefe de jefes”, “los hechos reales” de su pueblo, de su público, cantando y contando corridos que hablan de distintos aspectos de la identidad mexicana y latinoamericana.

Para ello hay un elemento clave: La fuerza de voluntad, misma que consideran, debe estar presente en cualquier intérprete o compositor que ame y respete su género musical y algo que no ven actualmente.

“Y creo que los otros intérpretes que quedan dentro de nuestra rama -la música popular- también lo están pensando así. No hay ningún artista joven tanto mujer como hombre, al que le veamos un futuro, ni (vemos) a los nuevos compositores, trayendo temas para el pueblo, muy pocos cantan lo que el pueblo quiere. Ojalá que retomemos y retomen todos estos jóvenes a los que les guste el arte de la música, un camino correcto para que la música tenga fuerza. Todos tenemos que hacer conciencia”, agregó el vocalista.

Apoyan a Hillary, ‘La Jefa’

Frente a las elecciones para elegir al próximo presidente de EEUU, a sabiendas de los ataques a la comunidad latina -especialmente a la mexicana- de parte del candidato republicano Donald Trump y del poder que tienen los latinos en este país, Los Tigres han dejado escuchar su “rugido” y se han manifestado a favor de la candidata del partido demócrata, Hillary Clinton, algo que Jorge Hernández manifiesta sin un apasionamiento visceral, sino más bien, sino como un razonamiento muy acertado y sin afán proselitista.

“Bueno, creo que no tenemos opción. Por eso optamos por estar con una mujer, con Hillary, darle nuestro voto y todo con lo que nosotros podamos ayudar, y (esperamos) que con ella, el futuro sea más brillante, porque si es del otro modo (con Trump) no vamos a tener mucho brillo. Nos espera un gran problema y creo que eso todos lo sabemos”, comentó.

Y se extiende en el tema:

“Creo que los mexicoamericanos, los latinos, los que tienen papeles y los que no -me cuento como ellos porque soy parte de su vida-, no creemos justo que sea presidente este candidato racista que está en contra de nosotros. Entonces no tenemos otra opción, la opción sería con Hillary, apoyarla. (Ella) ha demostrado que ha querido hacer bien las cosas para nosotros y si llegase a ser la presidenta o ‘la jefa’ de esta nación, tendríamos una gran oportunidad todos los latinos que se nos concedan varias cosas que estamos buscando, especialmente la reforma migratoria para toda la gente que la necesita. Y los que estamos legales en este país no estamos exentos, tenemos un gran problema con este hombre (Trump). Cada quien es libre de hacer su voto, no estamos obligando a nadie, simplemente (hay que tener) una conciencia absoluta de lo que nos va a pasar, e invitarles a que apoyen a ‘nuestra jefa’, para que sea la próxima que gobierne este país”, compartió.

De regreso al Festival Ravinia

En 2007, “Los Jefes” hicieron su debut en el festival Ravinia que se realiza en Highland Park, haciendo vibrar al recinto con la música popular mexicana y llevando a su público. Este sábado 17 de septiembre más que repetir la hazaña, escribirán un nuevo pasaje en Ravinia.

Para Jorge Hernández este recinto es uno de tantos, y por ello especial.

“Uno va y trabaja para todo tipo de público; en Ravinia la vez pasada tuvimos una experiencia muy bonita, y esperamos que esta vez que vayamos que esa experiencia se duplique, y que el público salga contento con todas las canciones que le vamos a cantar y todo el show que hemos preparado”, resaltó.

Tiene claro que es embajador de México y de su cultura. Una misión que toma con mucha responsabilidad.

“Es algo muy hermoso para nosotros ser parte de esta gran cultura, ser parte de la música y llevar ese mensaje de las historias de nuestro pueblo, de nuestra gente, porque de alguna manera estamos conectados en varias áreas de lo que significa el arte musical y eso son lo que son las canciones. Las canciones nos traen recuerdos, la nostalgia, el amor, las ganas de progresar, el sentimiento. Sentir siempre que tu esfuerzo al venir a este país ha sido válido. Creo que formamos parte todos de eso, queremos siempre lo mejor y queremos que nos tomen en cuenta y nos sentirnos orgullosos de nuestras raíces”, agregó.

En pláticas para una serie ‘con garra’

Así como las series biográficas de Joan Sebastian y Juan Gabriel, es posible que en un futuro se pueda concretar una serie de la vida y carrera de Los Tigres del Norte.

Hernández adelantó que han estado en pláticas y reuniones con distintas compañías productoras, analizando cuál es el mejor prospecto. Al puro estilo de “El Jefe de Jefes”, que no acostumbra ni hablar ni dar pasos en vano, busca que sea un producto cuidado y de calidad.

“Ya hemos trabajado en ese proyecto, en eso estamos. Próximamente daremos a saber cuándo y con quienes se hará. (Queremos) que el público se de cuenta de quiénes son Los Tigres del Norte y que nosotros podamos ser parte de esa historia”, adelantó.

En tanto, lo que sí es una realidad, es que pronto lanzarán disco nuevo. Entre las presentaciones de su gira que los tendrá ocupados hasta diciembre, Los Tigres se dan sus momentos para ensayar y elegir canciones.

“Estamos tratando de sacar el disco a lo mejor a finales de este 2016 o a principios de 2017”.

Palabra de jefe. De “El Jefe de Jefes”.

Los Tigres del Norte: Fiesta Ravinia

Cuándo: 17 de septiembre, a partir de las 2 p.m. Con las presentaciones de Chicago Mariachi Project, clases de danza folclórica, demostraciones artísticas y más. Concierto a las 6 p.m.

Dónde: 200 Ravinia Park Rd., Highland Park, IL

Admisión: $25-$65

Información: 847.266.5000 o www.ravinia.org