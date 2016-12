Javier Camarena en busca de las fibras del alma

CIUDAD DE MEXICO (AP) — Tras la última de una serie de funciones de “El barbero de Sevilla”, con las que debutó en la Royal Opera House de Londres, el tenor mexicano Javier Camarena se detuvo unos minutos para charlar vía telefónica con The Associated Press sobre su próximo concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

“Estoy muy contento y emocionado de poder cantar por primera vez en este teatro”, dijo Camarena. Covent Garden era uno de los pocos grandes teatros del mundo que le faltaba pisar a este astro en ascenso. “La recepción del público ha sido tan favorable y tan cálida”.

El concierto “Pasión por la ópera” del 20 de octubre en el Auditorio Nacional marcará su regreso a este escenario donde cantó por primera vez en mayo de 2015.

“Me acompañan grandes cantantes, grandes amigos de la ópera internacional”, afirmó Camarena, quien compartirá escenario con la soprano italiana Désirée Rancatore, la mezzo-soprano irlandesa Tara Erraught y el barítono sinaloense Armando Piña.

“Está tomando sus primeros pasos muy importantes dentro del ámbito de la ópera internacional, debutando recientemente dentro del festival de Salzburgo”, dijo Camarena sobre este intérprete mexicano de 31 años.

Las voces estarán acompañadas por la Orquesta Sinfónica de Minería dirigida por el maestro italiano Paolo Bressan.

“Es una orquesta maravillosa”, dijo Camarena, quien en su concierto anterior en el Auditorio contó con la misma agrupación. “Estoy muy contento porque cada colaboración que he tenido con ellos ha sido realmente excepcional”.

El repertorio incluirá piezas muy conocidas de la ópera.

“Vamos a iniciar el concierto con la obertura de la ópera ‘Guillermo Tell’… tal vez no diga nada, pero si digo que es la misma música que se usa de tema de ‘El Llanero Solitario’, yo creo que todo mundo la reconocerá”, dijo Camarena.

También habrá números de “El barbero de Sevilla”, “La traviata”, “Lakmé”, “Los puritanos”, “Los pescadores de perlas”, “María Estuardo” y “Don Carlo”.

“Estoy seguro que es un concierto que les va a fascinar”, dijo Camarena, quien descartó que haya alguna pieza de música popular mexicana como en otras de sus presentaciones.

Camarena causó sensación en el mundo de la ópera en 2014 cuando el público le hizo bisar el aria “Si, ritrovarla io giuro” de “La Cenerentola” de Rossini en dos funciones consecutivas en el Met de Nueva York, lo que le convirtió en el tercer tenor en ofrecer un bis en los últimos 70 años en este teatro tras Luciano Pavarotti y Juan Diego Flórez.

En el Teatro Real de Madrid, bisó el aria “Ah! Mes amis quel jour de fête” de “La hija del regimiento” de Donizetti, también en dos funciones consecutivas. En 2016 se apuntó tres bises más en el Met de Nueva York con su papel de Ernesto en “Don Pasquale” de Donizetti. Y en el Palacio de Bellas Artes ha conseguido dos bises.

“Es lo que puede lograr la interpretación de un artista de penetrar, de tocar las fibras del corazón, del alma… y es lo que hace especial realmente el hecho de realizar un bis, no es algo que yo vaya buscando”, dijo Camarena sobre estas hazañas. “Fuera de esto lo que yo quisiera es seguir disfrutando el escenario, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir desarrollándome como cantante”.

Camarena se ha especializado en autores belcantistas— Rossini, Bellini y Donizetti— pero le gustaría ampliar su dominio hacia otros estilos y maestros.

“Estoy pasando de esta primera etapa, yo la llamo una etapa, que es esta parte del tenor lírico ligero”, dijo el tenor originario de Veracruz, México, quien ha lanzado los álbumes “Recitales”, “Serenata” y “Javier Camarena Canta a Cri Cri”.

“Ahora quiero ir a la parte lírica de estos mismos compositores que es un tanto más dramática, que tiene otras exigencias vocales y que ya conociendo este estilo tendré la posibilidad de abordarlo de una manera mucho más consciente”.

“Después de esto sí tengo toda la intensión de empezar con las primeras composiciones de Verdi joven y también quiero ir más hacia el terreno de la ópera francesa que además de que me gusta será un reto importante e interesante para mi voz”.

Aunque sabe que, como carrera, el canto exige tiempo y dedicación.

“Al igual que la medicina, no dejas de estudiar, no dejas de actualizarte, no dejas de seguir desarrollándote en esta profesión”, dijo el cantante quien mencionó como ejemplo “El barbero de Sevilla” para la que tardó cerca de seis meses de estudio.

Tras su concierto en el Auditorio, Camarena se presentará el 28 de octubre en Valle de Bravo y el 3 de noviembre en Monterrey. Viajará a Bilbao, España con “La Cenerentola”, a Zúrich con “Los puritanos” y el próximo año regresará al Met con “El barbero de Sevilla” y “Los puritanos”.