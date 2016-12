CHICAGO_ Cuando los calendarios y agendas de sus otras bandas se los permiten, los integrantes de la banda de heavy metal De La Tierra se dan su espacio y se ponen a rocanrolear en este grupo de convivencia que han establecido desde 2012.

Integrada por Álex González (baterista de Maná), Andreas Kisser (guitarrista de Sepultura), Flavio Cianciarulo (bajista de Fabulosos Cadillacs) y Andrés Giménez (vocalista y guitarrista de A.N.I.M.A.L.), De La Tierra está de regreso y de estreno con su segundo álbum bajo el sello Sony Music Latin titulado “II” e integrado por diez temas -el primer sencillo es “Señales”- y con el que ya tienen planeado salir de gira por EEUU y Latinoamérica.

“En esta banda, los cuatro tenemos mucho que ofrecer como músicos y como compositores”, contó a HOY en entrevista telefónica Álex González.

“Este nuevo trabajo es esa búsqueda de encontrar nuestra identidad como banda y creo que con este disco hemos aterrizado más. Imagínate, nosotros cuatro con tanta información musical y tantos estilos de música que escuchamos, eso se presta para poder hacer muchas cosas que nos permiten arriesgar y probar en el género del metal”, enfatizó González.

Con todos los compromisos que cada quien tiene en sus bandas lo difícil es encontrar los tiempos y los calendarios.

“Pero nada es imposible”, compartió Andrés Giménez, quien en De La Tierra es el vocalista.

“Desde el momento que decidimos unirnos, estamos al cien por cien con lo que hacemos así como con cada una de nuestras bandas; la diferencia con De La Tierra es que tenemos que buscar los momentos indicados”, dijo.

Este año los cuatro se dieron el tiempo necesario para grabar en el estudio de Ross Robinson -productor del álbum- en Venice Beach, California, aunque cada uno ya había trabajado sus demos por su cuenta.

“El punto del reencuentro fue Los Ángeles y ya como banda, trabajamos en equipo, opinando, seleccionando temas. Quedamos muy contentos porque fue un proceso distinto; el disco anterior lo producimos nosotros y tener ahora a Ross nos permitió tener una perspectiva distinta”, agregó González.

Como agente externo, Robinson -uno de los productores más respetados en el género y la industria- dio una opinión que ayudó a establecer un sonido distinto en “II”.

“El disco lo hicimos a la vieja escuela, con equipos análogos, en cinta análoga, muy crudo y limitado, con pocos instrumentos; eso te hace ser más creativo. La forma en que Ross ve las cosas, su sensibilidad como productor le dio un giro. A él no le gusta ver y escuchar cosas comunes, le gusta buscar cosas distintas, novedosas. Había algunas que funcionaban y otras que no y no se forzaban, se buscaba otra alternativa. Esa combinación de trabajar en equipo logró que ese disco tenga esa crudeza y densidad, ese sonido ‘in your face’””, compartió González.

Como extra, tiene esa raíz latinoamericana, según Giménez.

“No fue hacer un disco más dentro de lo que es el heavy metal, sino poner la raíz latinoamericana bien presente y creo que eso se logró, tiene un hilo conductor de estilos y aparecen muchos matices latinos que son de lo que tenemos en la banda, eso es importantísimo de destacar para tener ese toque diferente que hace que De La Tierra tenga un estilo propio”.

Sin prejuicios

González destacó que los cuatro integrantes De La Tierra son “afortunados” de seguir en sus respectivas bandas, ya que gracias a ellas han podido sacar adelante este proyecto.

“Qué rico que se puede tocar otro tipo de música, poder hacer otra banda y pasarla muy bien. También es mucho trabajo, porque estamos empezando y tenemos que convencer al público que vaya a vernos en vivo; por eso es importante hacer entrevistas, salir a tocar”, dijo.

Porque como adelantó Giménez, el próximo año se escuchará mucho de De La Tierra, ya que están planeando su gira por Latinoamérica y EEUU, donde ya tienen seguidores que valoran su propuesta.

“Es importante el contacto directo con gente que está pendiente a diario, tenemos cosas para mostrar. Y el fanático del metal es muy pasional y muy de indagar y buscar mucho lo que está pasando; en eso las redes sociales nos ayudan mucho; acabamos de sacar el disco hace poquito y en nuestro sitio web ya tenemos a la venta el vinilo, tenemos un combo con el CD y sé que el verdadero fan del metal busca algo así”,detalló.

Y las críticas negativas las toman de quien vienen.

“Desafortunadamente siempre va a haber gente con prejuicios, gente que no va querer verte con éxito y lograr cosas, afortunadamente en el caso De La Tierra es más la gente que nos ha apoyado y criticado de manera positiva y constructiva. Puedo ver más el prejuicio hacia a mí por venir de una banda de pop/rock, pero soy baterista que puedo tocar otros géneros. Si me critican, es problema de ellos, yo me lo estoy pasando muy feliz, y nosotros como De la Tierra estamos bien”, aseguró González.