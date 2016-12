Las miradas y espacios de Rodrigo Prieto

CHICAGO_ Uno de los cinefotógrafos mexicanos más destacados tanto en el cine de Hollywood como el de México, Rodrigo Prieto es quien ha retratado las poderosas imágenes de filmes como “Amores Perros” (2000), “21 Grams” (2003), “Babel” (2006) y “Biutiful” (2010) del director Alejandro González Iñárritu; “Frida” (2002) de Julie Taymor o “Alexander” (2004) de Oliver Stone.

En 2005 estuvo nominado al Oscar en la categoría a Mejor Fotografía por “Brokeback Mountain” de Ang Lee, con quien volvió a trabajar en “Lust, Caution” en 2007. Otros de sus trabajos son “Los abrazos rotos” (2009) de Pedro Almodóvar y “Argo” de Ben Affleck en 2012.

En estas fechas se estrenan dos películas donde es el responsable de la fotografía: “Passengers” -dirigida por Morten Tyldum y protagonizada por Jennifer Lawrence y Chris Pratt en salas desde el 21 de diciembre-, y “Silence”, dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Andrew Garfield, que estrena este 23 de diciembre.

Dos proyectos muy distintos con retos y particularidades pero que permiten al espectador dar una cierta mirada al trabajo de Prieto.

De eso nos habló en entrevista.

En ‘Passengers’ tenías que retratar espacios muy abiertos para dar esta sensación de aislamiento, soledad y del inmenso espacio. ¿Cómo lo trabajaste?

La película es una combinación entre una historia íntima de estos personajes que están en el espacio, en medio de la nada, en una nave espacial enorme. Queríamos mostrarlos pequeños en ese espacio, pero al mismo tiempo, poder estar muy cerca de ellos y ver su corazón, leer sus almas a través de sus ojos. Los actores son maravillosos y retratarlos fue un placer (…). En un principio quisimos sentir como que la cámara fuera parte de la nave espacial, es una cámara prácticamente mecánica que ve los espacios y poco a poco nos vamos acercando a los personajes para convertirse ya en una cámara no mecánica, sino en un acompañante de nuestros héroes y se vuelve más subjetivo el trabajo (…). Para mí era muy interesante darle un look distinto a lo que en general pensamos y vemos la ciencia ficción.

En el cambio de emociones de los personajes que se van dando en el transcurso de la trama, ahí se nota otra vez mucho el trabajo de cámara para hacer la transición y la confrontación.

Utilicé el concepto donde la luz se adapta a lo que están haciendo las personas, no solamente cuando entran a un espacio y se enciende la luz, que eso es lo más básico, sino que va cambiando; primero, para dar la sensación que pasa el tiempo, pero quise también cambiar el color de la luz y la intensidad de la luz de acuerdo a ellos, a lo que están sintiendo para que tú como espectador sientas un poco más a fondo lo que está pasando. Es como la música. La música a veces no te das cuenta que está tocando pero te está moviendo las entrañas; la iluminación es parecido, apoya el momento dramático con luz y con manejo de cámara. Lo que procuro es que el espectador no sienta ese trabajo o ese diseño, sino que sientan que están en la nave espacial o en el caso de “Silence” la película con (Martin) Scorsese, que se sientan en el siglo XVII en Japón con estos padres jesuitas. Para mí la fotografía es hacer que sea una experiencia lo más real e intensa posible para el espectador.

Tu trabajo es muy visceral, cualquiera que sea la historia. Desde ‘Amores Perros’, confrontas al espectador con los personajes.

Y no puedes imaginar dos películas más diferentes que “Amores Perros” y “Passengers”, o para el caso “Silence”. Y eso es algo que disfruto mucho de hacer (retratar) mundos diferentes, para mí mismo, como ser humano, me gusta meterme de lleno a lo que sentiría por ejemplo, ser un padre jesuita en Japón (en el caso de la trama de “Silence”). Trato de retratar cómo se sentiría eso con la cámara, con la luz, me lo imagino y trato que esas imágenes que se me vienen a la cabeza, plasmarlas en la pantalla. En “Passengers”, nadie ha estado 60 años en el futuro en el espacio en una nave espacial de ese tipo, hay que imaginárselo, retratarlo y crearlo. Finalmente en el set somos todos personas y toda esa magia, para mí es muy divertido crear estos mundos.

En ‘Passengers’ hay dos escenas que son claras referencias a dos filmes de Stanley Kubrick, ‘The Shining’ y ‘2001: Space Odyssey’.

Fue a propósito. No fue ‘nos lo vamos a fusilar’ (risas). El traje mismo del “bartender”(Michael Sheen) era muy “The Shining”, hasta las alfombras de ese set se parecen mucho a las alfombras del pasillo de “The Shining”. Y sí, Kubrick sí fue una influencia para esta película. En particular “The Shining” incluso en el lenguaje de la cámara. De “Space Odyssey” también porque decidimos utilizar la forma de crear gravedad por fuerza centrífuga, sí, se inspira en eso y en la ciencia real que es hasta ahora la única forma de lograr una aproximación a la gravedad en el espacio. Eso creó muchos retos porque nos tuvimos que plantear todo eso, nos tocó quebrarnos un poco la cabeza porque teníamos que entender ya a un nivel científico cuando se detenga la nave y deje de girar. Todo eso nos lo tenemos que inventar de cero e inventar cómo resolverlo a nivel técnico fue muy complicado pero también muy divertido.

Mencionabas ‘Silence’ tu segunda colaboración en cine con Martin Scorsese. Platícame un poco más del proyecto.

Cuando comenzamos a hablar más en forma sobre “Silence” era encontrar qué lenguaje le íbamos a dar esta película (…). Teníamos que mostrar la ausencia o el silencio de Dios y causar la pregunta ¿acaso no está aquí Dios y no ve estas cosas terribles que están pasando? ¿Por qué no interviene? Estas son preguntas muy importantes sobre todo para un sacerdote misionero, enfrentarse a la naturaleza, enfrentarse a la brutalidad del ser humano y a la belleza de la naturaleza. Todo eso nos indicaba que no iba a funcionar un lenguaje florido por lo cual decidimos mantener la cámara más estable y más formal. También los japoneses tienen una manera muy formal de presentarse y la cámara es muy congruente con eso. Y de pronto hay cosas más surrealistas y la cámara hace movimientos más repentinos o rápidos. Y cuando eso sucede tiene más potencia, porque la película es mucho más minimalista, sin embargo tiene mucha potencia, tiene como una cosa que te agarra y estás al borde de la butaca de principio a fin.