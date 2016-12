Concursante de “Jeopardy!” gana seis juegos antes de morir

Nombran calle de Detroit en honor a Stevie Wonder

DETROIT (AP) — Stevie Wonder tiene ahora una calle en Detroit. El cantautor galardonado asistió el miércoles a una ceremonia en su honor para la que se dieron cita cientos de personas incluyendo el alcalde Mike Duggan y el representante John Conyers. El músico fue ovacionado al develar el letrero de “Stevie Wonder Ave” sobre … Seguir leyendo Nombran calle de Detroit en honor a Stevie Wonder →