Elección de artistas para ceremonia de Trump genera críticas

Carrie Fisher sufre emergencia médica en un vuelo

LOS ANGELES (AP) — Carrie Fisher se encuentra en condición estable el viernes tras sufrir una emergencia médica en un vuelo. Su hermano, Todd Fisher, le dijo a The Associated Press que la actriz "ya salió de la emergencia" y ha sido estabilizada en un hospital de Los Ángeles. Indicó que no podía dar más