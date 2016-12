El vínculo de Quinto Ott con ‘The Phantom of the Opera’

CHICAGO_ El recuerdo de verse como un niño que se maravilló con su primer encuentro con el musical “The Phantom of the Opera” sigue muy vivo en la memoria de Quinto Ott.

“Tendría 4 o 5 años; estábamos visitando a la familia que radica en Los Ángeles (California) y mi papá me llevó a ver la producción; era la década de los 80 y era la primera vez que se presentaba en Los Ángeles. Recuerdo que estábamos sentados en el área del balcón, que me levanté y que amé el misterio y la emoción del espectáculo”, compartió en entrevista telefónica con HOY.

Ahora le resulta surrealista participar en el mismo musical que despertó en parte su amor por la interpretación, en la piel del personaje de Don Attilio.

Con música y libreto de Andrew Lloyd Webber y basado en la novela francesa “Le Fantôme de l’Opéra de Gastón Leroux”, la nueva producción que está en cartelera en Broadway in Chicago hasta el 8 de enero, está a cargo de Cameron Mackintosh.

Se ha definido como una puesta espectacular, ya que incluye un nuevo diseño escénico y en ella participan 52 personas, entre actores y músicos, haciéndola una de las producciones más grandes que se encuentran de gira por Norteamérica, celebrando en cierta manera las tres décadas del estreno y vida del musical.

“En cuanto a la historia es la misma, pero los desarrollos en los aspectos técnicos que se han generado con el paso de los años nos da el beneficio de tener un enfoque distinto. Es impresionante lo que se ve tanto detrás como en escena, es por eso que se define como espectacular”, dio fe Quinto.

Para caracterizarse como Don Attilio, Quinto pasa un buen rato por la sala del maquillaje. Lejos de encontrarlo estresante, le divierte y ya hasta se hizo un video tutorial que ha compartido en sus redes sociales.

“Es un personaje divertido, un viejo cascarrabias al que su esposa engaña, por eso los detalles del maquillaje”, compartió.

A Ott este proyecto de “The Phantom Of The Opera”, le permite combinar sus dos carreras: La actuación y el canto operístico. “Tengo una tesitura de voz con una base muy peculiar lo que me permite alcanzar ciertas notas. He tratado de llevar las dos carreras al mismo tiempo y tenerlas juntas lo más posible, ahora lo puedo hacer con esto”, agregó.

Recuerdos de Colima y ‘La Petatera’

Nacido en Pasadena, California, Quinto Ott tiene una historia familiar para compartirse. Parte de su niñez la pasó en el estado mexicano de Colima -viviendo entre Colima y Manzanillo-, ya que en ese estado radica parte de su familia paterna.

“Mi abuelo es mexicano. Mi bisabuelo era norteamericano y era agente de Wells Fargo en Colima, ahí conoció a mi bisabuela, pero durante la Revolución Mexicana tuvieron que abandonar México porque no era un lugar seguro para él como norteamericano; se mudaron a Arizona donde él fue alguacil por un tiempo”, narró.

La casa de la familia paterna se ubicaba, justo en la esquina de la Catedral Basílica Menor de Colima, donde la “patrona” es la Virgen de Guadalupe. La casa es ahora un hotel que administra la familia.

“Esa es la historia chiflada de la familia”, comparte el actor y cantante de ópera de manera divertida.

Quizá por la cercanía de la casa familiar con la Basílica, Quinto tiene un afecto especial a las fiestas patronales y a las procesiones que vio durante su niñez. Su festividad favorita es el Día de la Virgen de Guadalupe y de lugares, tiene recuerdos de “La Petatera”, la plaza de toros que se construye cada año en febrero en el municipio de Villa de Alvarez (Colima) con materiales como maderas, petate e ixtle; es una tradición de carácter religioso y festivo, con actividades que duran semana y media y donde se hacen corridas y suertes charras.

Aunque no viaja a México tan seguido como quisiera, Quinto procura visitar a su familia -y sus recuerdos- al menos una vez al año; su nombre artístico se deriva de ser el quinto de la familia que lleva el nombre del patriarca, por lo que dice que una de sus tías siempre le regalaba barras de chocolate Carlos V, mismas que confesó no le gustaban demasiado.

“Me gusta más el chocolate Toblerone y el dulce de tamarindo, ‘Pelón, pelo, rico’”, dice de sus recuerdos infantiles.

The Phantom of the Opera

Cuándo: Hasta el 8 de enero

Dónde: The Cadillac Palace Theatre, 151 W. Randolph St.

Admisión: Desde $45

Información: 312.977.1710 o en www.broadwayinchicago.org