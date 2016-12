Discografía de George Michael

Un vistazo a las canciones y álbumes de la carrera de George Michael. El publicista de Michael anunció el domingo que el cantautor murió en su casa. Tenía 53 años. Álbumes: — “Fantastic” (con WHAM!), 1983 — “Make It Big” (con WHAM!), 1984 — “Music from the Edge of Heaven” (con WHAM!), 1986 — “Faith”, … Seguir leyendo Discografía de George Michael →