A despedir el año con La Mala Rodríguez

CHICAGO_ Aprender a jugar el juego que requiere hacer uso de la sensualidad femenina pero sin perder la identidad y manteniéndose coherente en cada letra, parece ser una de las misiones de la rapera española María Rodríguez Garrido.

La Mala, La Mala María o La Mala Rodríguez irrumpió en la escena española del hip hop a finales de la década de los 90 con esa mezcla y vena flamenca, con letras que hablaban sobre violencia, género, igualdad y pobreza.

Con cinco títulos en su discografía -el más reciente es “Bruja” editado en 2013-, varios premios y sobre todo, colaboraciones, La Mala Rodríguez es a sus 37 años, una de esas voces poderosas dentro de la escena hispana.

Con la Mala, que estará en concierto este 31 de diciembre en Concord Music Hall -en su tercera actuación en Chicago- sostuvimos una muy buena conversación vía Skype en modalidad “chat” que logró acortar distancias y se volvió más personal que si hubiese sido conversación telefónica o en videoconferencia.

La intérprete compartió sobre género, procesos creativos, cosas de la industria y de la vida.

Me llama la atención que te tomas tiempo entre producción y producción, lo cual me parece excelente. ¿Esos espacios qué te permiten en tus procesos creativos?

Supongo que son parte de la vida; mientras que estoy girando escribo y compongo, pero no es hasta que tengo bastante material que entro al estudio. Creo que dedico el tiempo necesario a disfrutar de la gira, de los shows. Cuando creo que tengo la urgencia de grabar me meto en el estudio y saco lo que tengo. A veces entre tantos shows es un poco complicado y la vida, ¡no hay que olvidar vivir! Las experiencias son las que llenan mis canciones.

Ahora que parece, vivimos en una sociedad que todo lo quiere con urgencia, que a todo le quiere dar ‘play’ y hacerse viral, muchos se les olvida la necesidad de desconectarse, de vivir y convivir. ¿Qué perspectiva tienes de esa vorágine?

Es cierto. Yo disfruto cuando no estoy en nada, cuando de repente viene una melodía y todo fluye, es eso lo que considero algo genuino. Lo otro son tablas, lo otro es mecánica. Admiro a todos esos artistas tan productivos… en serio. Eso es algo digno de aplauso, grandes trabajadores, yo quizás no me esfuerzo tanto. Me gusta disfrutar de esa magia que viene y de repente hace que todo tenga sentido pero es muy necesario trabajar duro, muy duro.

No lo veo así. Bien lo dices, hay que vivir. No se puede producir como en línea de fábrica. Así las cosas no tienen duende, alma. Lo bueno no se da en una línea de producción.

Creo que la inspiración tiene que ver con una voz que te susurra cosas verdaderamente elevadas, a veces escuchamos otras no… lo que es cierto es que nunca viene si la buscamos. Solo aparece.

No sé si viste el discurso que dio Madonna hace poco, cuando recibió el premio de ‘Mujer del año’. Estamos casi en 2017, y se sigue hablando del feminismo. ¿Crees que todavía es necesario hablar de esa igualdad de género desde distintas plataformas y formas?

He hablado con mis amigas sobre el discurso. Desgraciadamente ese juego que describe (Madonna) existe. ¿Ya viste “Miss Escaparate”, el documental? La realidad siempre es más dura. (Pero) lo que me hace sentir mejor es que cada vez son más las mujeres que se apoyan entre sí, parece que por mucho tiempo se nos alentaba a sacarnos las uñas, a competir entre nosotras.

Hace unos años la escritora chilena Isabel Allende me decía en una entrevista que veía con dolor cómo la generación de sus nietas estaba por echar a la borda aquello por lo que la suya había luchado.

Tenemos un gran debate sobre feminismo y demás entre mi círculo. Todo es tan complicado y la idea de feminismo actual es como una Big Mac. ¡No sé! A veces no entiendo nada.

El propósito del feminismo es igualdad, no etiquetarse. Si como mujer dices lo que quieres, lo que esperas en cualquier ámbito, se te sigue recriminando, se te tacha, como tu más reciente disco, de ‘Bruja’… entre otras cosas.

Pero, ¿sabes? cuando te miras al espejo, lo empoderada o no que eres, poco tiene que ver con la ropa que lleves o la música que escuches, es algo que se basa en tu autoestima. Se trata de esto y es algo que está dentro de nosotras, no fuera. Me apasiona escuchar a mujeres inteligentes con historias, con verdaderas historias de superación que no tienen miedo a ser rechazadas por el groso de la gente. Ellas son las verdaderas reinas en una sociedad dura para las mujeres. Pero como todo lo malo tiene un lado bueno, (eso) nos ayuda a ser más fuertes, nos da la oportunidad de superar el obstáculo y llegar más lejos.

Y curiosamente, las mujeres tenemos un rol fuerte en lo que es una sociedad machista. En lo personal y en lo profesional, ¿cómo logras bregar con los roles, con lo impuesto?

Pretendo liberarme de eso, quiero mirar más allá de los sexos, busco hacer algo como persona y darlo a todos los que escuchen sin que por ello se sientan separados. Creo que todo es una cuestión de respeto. Yo me expreso, saco algo de dentro, es ese sonido que llega al otro. En él hay rabia, hay dolor, hay algo que te puede tocar y da igual si eres hombre o mujer, te haces con él lo haces tuyo. Yo solo comparto.

Eso es lo más sano y necesario porque te libera. Y la libertad de ser requiere mucha responsabilidad. Musicalmente, y en la carrera, que viene próximamente?

He estado grabando temas sueltos aquí y allá y supongo que en poco tiempo publicaré un nuevo trabajo. Me gusta improvisar escuchar un ritmo y dejarme llevar. Tengo muchas melodías y letras en mi cabeza y cuando encuentro el ritmo, lo suelto. También me gusta trabajar con gente que busca lo que cree que puede ajustarme bien. Es maravilloso hacer música. Escuchar y que te escuchen, de las dos maneras es lindo

Mala Rodríguez

Cuándo: 31 de diciembre, puertas abren a las 8 p.m.

Dónde: Concord Music Hall, 2047 N. Milwaukee Ave.

Admisión: $25

Información: www.ticketfly.com