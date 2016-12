Debbie Reynolds es trasladada de emergencia a un hospital

LOS ANGELES (AP) — Debbie Reynolds fue trasladada a un hospital tras sufrir una emergencia médica en Los Ángeles un día después del fallecimiento de su hija Carrie Fisher, reportaron el miércoles diversos medios.

Reynolds, de 84 años, fue hospitalizada en la tarde después de que se convocó a los paramédicos para que acudieran a la casa de su hijo, reportaron el periódico Los Angeles Times y el cibersitio de celebridades TMZ, el primero en dar a conocer el incidente.

El hijo de Reynolds, Todd Fisher, no respondió una llamada telefónica ni devolvió los mensajes que le envió The Associated Press. Los representantes de la actriz no respondieron de inmediato a las preguntas de la AP.

Margaret Stewart, portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, le dijo a la agencia noticiosa que los paramédicos transportaron a una mujer desde una vivienda en el vecindario Coldwater Canyon, donde radica su hijo, en un estado de salud que oscila entre pasable y grave.

No pudo confirmar que fuera Reynolds, ya que tiene que apegarse a las leyes que regulan la privacidad en la medicina.

Reynolds protagonizó el clásico “Singin’ in the Rain” junto con Gene Kelly en 1952, y fue nominada a un Oscar por su papel en el musical “The Unsinkable Molly Brown”. También fue nominada a un premio Tony en 1973 por su desempeño en el musical “Irene” en Broadway.

Reynolds tuvo dos hijos con el fallecido cantante Eddie Fisher, que la dejó para iniciar una relación con Elizabeth Taylor.