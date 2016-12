Muere la actriz Debbie Reynolds a los 84 años de edad

LOS ANGELES (AP) —

La actriz Debbie Reynolds, estrella del clásico de 1952 “Singin’ in the Rain”, falleció el miércoles a los 84 años de edad, informó su hijo.

Todd Fisher confirmó que Reynolds falleció el miércoles, un día después del deceso de su hija, Carrie Fisher, a los 60 años.

“Ahora está con Carrie y todos tenemos roto el corazón”, dijo Fisher desde el Centro Médico Cedars-Sinai, a donde su madre fue trasladada de emergencia durante el día.

Fisher señaló que el estrés por la muerte de Carrie “fue demasiado” para Reynolds.

Reynolds no había cumplido 20 años cuando fue elegida para actuar con Gene Kelly en “Singin’ in the Rain”, el musical de 1952 que se volvió un clásico. Reynolds era conocida también por su papel nominado al Oscar en el musical “The Unsinkable Molly Brown”.

Su duro divorcio del cantante Eddie Fisher, quien la dejó para irse con Elizabeth Taylor, llegó a los titulares de los tabloides a finales de la década de 1950.