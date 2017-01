Globos de Oro comienzan (y quizás terminen) con “La La Land”

Las estrellas comenzaron a llegar al Hotel Beverly Hilton el domingo para la ceremonia de los Globos de Oro, donde se esperan discursos sobre el presidente electo Donald Trump y galardones para el musical de Los Ángeles “La La Land”.

Celebridades en esmoquin y elegantes vestidos fueron recibidas por un sol radiante en la tarde más clara y calurosa que se haya visto en días en Los Ángeles. Las lluvias que han empapado gran parte de California y pudieron haber afectado las festividades del domingo llegarían ahora horas después de terminado el espectáculo.

Tras recientes ataques terroristas en Europa y el tiroteo del viernes en un aeropuerto en Florida, la seguridad proporcionada por el Departamento de Policía de Beverly Hills fue más fuerte que nunca. Largas filas de vehículos policiales y agentes a pie resguardaban los alrededores del Hotel Beverly Hilton.

Jimmy Fallon será el maestro de ceremonias de la gala, que se transmitirá en vivo por la cadena NBC desde Beverly Hills a partir de las 8 de la noche hora del este (0100 GMT del lunes). Fallon inaugurará la velada con una oda a “La La Land”. En una versión del número de apertura del filme, en el que angelinos varados en tráfico bailan en la autopista, Fallon planeaba una rutina similar con limusinas en la alfombra roja.

Es la primera vez en una década que alguien que no es Ricky Gervais o el dúo integrado por Tina Fey y Amy Poehler funge como anfitrión de los Globos de Oro, otorgados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Pero muchos asistentes estarán pensando en otra transición.

Aunque suele ser una gala alegre y llena de alcohol, la celebración de los Globos podría verse algo empañada por la inminente toma de posesión de Trump, prevista para dentro de 12 días.

“Los Globos han cambiado bastante. Todo el mundo solía estar borracho. Ahora yo soy el único ebrio”, bromeó el actor Hugh Grant.

A lo largo de la temporada de premios de Hollywood, muchas celebridades han evocado un sentimiento de pavor ante la presidencia del empresario. Fallon, el popular presentador del programa nocturno de tertulia “Tonight Show”, no es conocido por su humor político, pero ha prometido hacer chistes al respecto.

“La La Land” de Damien Chazelle encabeza la lista de nominados con siete candidaturas y se perfila como la favorita en la categoría de mejor película musical o de comedia. Su más fuerte competencia para los Oscar son el relato sobre el paso a la adultez “Moonlight”, de Barry Jenkins, y el drama familiar de Kenneth Lonergan “Manchester by the Sea”, que se disputan las categorías dramáticas de los Globos con el thriller “Hell or High Water”, la cinta protagonizada por Dev Patel “Lion” y el filme de Mel Gibson “Hacksaw Ridge”.

“The People v. O.J. Simpson” lidera las nominaciones en el apartado de televisión con cinco candidaturas que incluyen cuatro para sus astros Sarah Paulson, Courtney B. Vance, Sterling K. Brown y John Travolta. Un número de series nuevas también figuran en la lista, como “Atlanta”, “Westworld”, “The Night Of”, “This Is Us” e “Insecure”.

La ceremonia del año pasado, con Gervais como anfitrión, atrajo a 18,5 millones de espectadores, cerca de un 4% menos que el año previo. Entre los presentadores de premios este domingo se encuentran Leonardo DiCaprio, Emma Stone, Ben y Casey Affleck, Viola Davis, Amy Schumer, Sting y Matt Damon.

Seguramente muchos recordarán a los ausentes. Tras un año repleto de muertes notables, los recientes decesos en días consecutivos de Carrie Fisher y su madre Debbie Reynolds conmocionaron a Hollywood, que las veneraba a ambas. Reynolds y Fisher recibieron su descanso final el viernes en Los Angeles.

Otra cosa segura: Meryl Streep se irá a casa con un premio. Aunque es una asidua nominada y ganadora, la actriz recibirá este año el Premio Cecil B. DeMille a la trayectoria. También está postulada por 30ra ocasión, esta vez por su trabajo en “Florence Foster Jenkins”.

