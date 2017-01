Abrirá en Chicago museo literario

Dedicado a los escritores estadounidenses y sus obras de ficción, no ficción, poesía o lírica, el American Writers Museum abrirá en mayo en Chicago.

“Será muy interactivo. Muchas personas asumen que estaremos llenos de libros, pero no somos una biblioteca”, explica vía telefónica Carey Cranston, presidente del museo, “vamos a tener pantallas táctiles muy modernas, quioscos interactivos y otras piezas de exhibición que tendrán un contenido profundo”.

Estará situado en el 180 N. Michigan Ave., también conocida como The Cultural Mile por su mezcla de foros y centros de arte. Al ingreso habrá quioscos donde los visitantes podrán descubrir escritores, personajes y obras famosas relacionadas con destinos de EEUU; mientras que la pieza Surprise Bookshelf revelará 100 sorpresas, entre ellas audios y videos de cantautores como Woody Guthrie o Tupac Shakur.

“Cualquiera que sea un escritor, puede estar destacado en el museo de una u otra manera”, apunta Cranston, quien no descarta la posibilidad de dedicar una expo al reciente Premio Nobel de Literatura, Bob Dylan.

En la llamada Writers Room, el museo desarrollará muestra temporales dedicadas a un autor o autora en particular, en conjunto con sus más de 50 afiliados: otros museos e instituciones entre las que destacan el Truman Capote and Harper Lee, Old Courthouse Museum; el Emily Dickinson Museum o The Ernest Hemingway Foundation of Oak Park.

“Probablemente una de las piezas que más interesará a los visitantes será lo que se conoce como ‘el rollo de Kerouac'”, comparte Cranston. La legendaria pieza de papel donde Jack Kerouac (1922-1969) escribió a máquina su novela “En el camino”, se expondrá en esta sala durante cinco meses.

El American Writers Museum comenzó a gestarse hace siete años, por iniciativa de Malcolm E. O’Hagan, un ingeniero retirado y entusiasta de la literatura que se dio cuenta de la falta de un museo de esta naturaleza en EEUU.

El costo del boleto de ingreso ser· de 12 dólares para adultos y 8 dólares para niños.

americanwritersmuseum.org