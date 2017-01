Gaby Moreno celebra a David Bowie, se prepara para el Grammy

NUEVA YORK (AP) — Mientras continúa celebrando el legado de David Bowie como la única cantante latinoamericana en una serie de conciertos de homenaje al difunto músico inglés, Gaby Moreno ajusta su agenda para atender el primer llamado de los premios Grammy.

La cantautora guatemalteca, nominada por primera vez al Grammy anglo por su disco “Ilusión”, dijo el martes a The Associated Press que estaba “esperando con muchas ansias” el 12 de febrero, cuando se realice la entrega de premios en su adoptiva Los Ángeles.

“Estoy con una felicidad enorme de poder compartirlo con colegas que admiro tanto”, expresó la ganadora del Latin Grammy a mejor artista nuevo en 2013. “El hecho de estar nominada es una emoción tremenda y el día de los Grammy va a ser una fiesta, la vamos a pasar muy bien con todos y eso es lo que más ilusión me da, el poder compartir ese día celebrando el arte y celebrando la creatividad y la inspiración que tanto necesitamos en estos días”.

La intérprete de “Quizás, quizás, quizás” y “Blues del mar”, que saltó al estrellato internacional en 2011 de la mano de su compatriota Ricardo Arjona con el éxito “Fuiste tú”, se medirá por el gramófono dorado al mejor álbum de pop latino con Jesse & Joy (“Un besito más”), Laura Pausini (“Similares”), Sanalejo (“Seguir latiendo”) y Diego Torres (“Buena vida”).

“Ilusión”, que salió a la venta en septiembre, cuenta con cinco canciones en inglés y ocho en español y aborda temas tan variados como el desamor, la experiencia del inmigrante y la violencia contra la mujer, en títulos como “Se apagó” (con una versión en inglés a dúo con el músico Johnny P., “Love is Gone”), “Frontera”, “Maldición / Bendición”, “Illusion”, “Si pudiera” y “Sálvese quien pueda”, entre otros. Además incluye una hermosa versión del clásico “La malagueña”, o “Malagueña salerosa”, acompañada por el músico David Garza en la guitarra.

La artista se encontraba en Nueva York para participar el martes por la noche en un tributo a Bowie, en su primer aniversario luctuoso.

El espectáculo, realizado en el Terminal 5 de Manhattan y en el que interpretó los temas “Five Years”, “Wild is the Wind” y “Rock ‘n’ Roll Suicide” del cantante inglés, fue parte de una iniciativa que comenzó en el teatro angelino The Roxy a pocos días del deceso de Bowie y que esta semana también la llevó a Londres, específicamente al Brixton natal del artista, en el día de su natalicio. Entre los invitados especiales han estado el laureado actor inglés Gary Oldman, amigo personal de Bowie y también músico, y en una próxima presentación participará Sting, adelantó Moreno.

“Lo lindo es que son más que nada los músicos que tocaron junto a David Bowie que fueron parte de su banda por más de 20 años”, expresó la guatemalteca con evidente satisfacción. “Es un lujo estar cantando sus canciones y no solo cantando sus canciones, sino con el grupo que lo acompañó por tanto tiempo. … De verdad que es un honor de los más grandes que he tenido en mi vida celebrarle el legado a este ícono”.

Pese a que no tuvo ocasión de conocerlo o siquiera verlo cantar en vivo, Moreno calificó a Bowie como una de sus “más grandes influencias”.

Cuando se mudó a Los Ángeles hace poco más de 15 años, recordó, descubrió a través de sus amigos la música de Bowie y sintió una conexión inmediata.

“Me cautivó, me enamoré de él, de su persona, de cómo era capaz de ser todo un camaleón”, dijo. “No hay ningún otro artista como él”.

